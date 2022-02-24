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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774705735.html
Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину
Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022
Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:53
2022-02-24T12:08
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
владимир путин
мид германии
германия
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины."Дорогие немецкие сограждане на Украине, незамедлительно покиньте Украину в интересах вашей собственной безопасности", - сказала министр, выступая в Берлине с заявлением в связи с началом военной операции России.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир путин, мид германии, германия, донбасс
11:53 24.02.2022 (обновлено: 12:08 24.02.2022)
 
Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину

Глава МИД Германии Бербок призвала граждан ФРГ незамедлительно покинуть Украину

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины.
"Дорогие немецкие сограждане на Украине, незамедлительно покиньте Украину в интересах вашей собственной безопасности", - сказала министр, выступая в Берлине с заявлением в связи с началом военной операции России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на встрече глав МИДов G7 в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:14
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВладимир ПутинМИД ГерманииГерманияДонбасс
 
 
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