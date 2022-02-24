https://ria.ru/20220224/ukraina-1774705735.html

Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину

Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022

Германия призвала граждан незамедлительно покинуть Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:53

2022-02-24T11:53

2022-02-24T12:08

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины."Дорогие немецкие сограждане на Украине, незамедлительно покиньте Украину в интересах вашей собственной безопасности", - сказала министр, выступая в Берлине с заявлением в связи с началом военной операции России.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html

https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html

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Владимир Лаврентьев

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