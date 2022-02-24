https://ria.ru/20220224/ugroza-1774612461.html
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России
Власти Украины не представляли, не представляют и не будут представлять угрозы для России, заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к российским... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:31
2022-02-24T02:31
2022-02-24T02:31
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Власти Украины не представляли, не представляют и не будут представлять угрозы для России, заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам."Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России
Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не представляет угрозы для России