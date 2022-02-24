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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ugroza-1774612461.html
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России
Власти Украины не представляли, не представляют и не будут представлять угрозы для России, заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к российским... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:31
2022-02-24T02:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Власти Украины не представляли, не представляют и не будут представлять угрозы для России, заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам."Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
02:31 24.02.2022
 
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не представляет угрозы для России

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Власти Украины не представляли, не представляют и не будут представлять угрозы для России, заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к российским гражданам.
"Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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