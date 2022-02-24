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Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон
Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.02.2022
Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон
Великобритания в случае необходимости готова дать убежище правительству Украины, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:33
2022-02-24T21:59
политика
великобритания
украина
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в случае необходимости готова дать убежище правительству Украины, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, великобритания, украина
20:33 24.02.2022 (обновлено: 21:59 24.02.2022)
 
Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон: Лондон готов дать убежище руководству Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в случае необходимости готова дать убежище правительству Украины, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Конечно, мы окажем всяческую поддержку – логистически и другими способами, как Британия всегда помогала правительствам в изгнании… Во время сегодняшнего разговора с президентом Зеленским я сказал, что возможно будет необходимо найти безопасное место для него и кабинета", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о готовности Британии принять у себя украинское правительство в изгнании в случае потери контроля над страной.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Британия ввела санкции против "Уралвагонзавода" и "Ростеха"
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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