https://ria.ru/20220224/ubezhische-1774880384.html

Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон

Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.02.2022

Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон

Великобритания в случае необходимости готова дать убежище правительству Украины, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:33

2022-02-24T20:33

2022-02-24T21:59

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украина

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания в случае необходимости готова дать убежище правительству Украины, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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великобритания

украина

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, великобритания, украина