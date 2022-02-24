09:14 24.02.2022 (обновлено: 09:20 24.02.2022)
МИД Турции пообещал помочь согражданам, желающим покинуть Украину
В МИД Турции пообещали поддержку согражданам, желающим покинуть Украину
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. МИД Турции призвал своих граждан на Украине не покидать свои дома, Анкара окажет поддержку тем, кто желает покинуть страну.
"Уважаемые граждане, проживающие в Украине! Украинское воздушное пространство по-прежнему закрыто. На данном этапе мы просим вас оставаться дома или в безопасном месте и избегать поездок. Тем, кто хочет покинуть страну, будет оказана необходимая поддержка", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Варвара Скокшина