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МИД Турции пообещал помочь согражданам, желающим покинуть Украину
МИД Турции пообещал помочь согражданам, желающим покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Турции пообещал помочь согражданам, желающим покинуть Украину
МИД Турции призвал своих граждан на Украине не покидать свои дома, Анкара окажет поддержку тем, кто желает покинуть страну. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:14
2022-02-24T09:20
в мире
турция
украина
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. МИД Турции призвал своих граждан на Украине не покидать свои дома, Анкара окажет поддержку тем, кто желает покинуть страну."Уважаемые граждане, проживающие в Украине! Украинское воздушное пространство по-прежнему закрыто. На данном этапе мы просим вас оставаться дома или в безопасном месте и избегать поездок. Тем, кто хочет покинуть страну, будет оказана необходимая поддержка", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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в мире, турция, украина
09:14 24.02.2022 (обновлено: 09:20 24.02.2022)
 
МИД Турции пообещал помочь согражданам, желающим покинуть Украину

В МИД Турции пообещали поддержку согражданам, желающим покинуть Украину

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. МИД Турции призвал своих граждан на Украине не покидать свои дома, Анкара окажет поддержку тем, кто желает покинуть страну.
"Уважаемые граждане, проживающие в Украине! Украинское воздушное пространство по-прежнему закрыто. На данном этапе мы просим вас оставаться дома или в безопасном месте и избегать поездок. Тем, кто хочет покинуть страну, будет оказана необходимая поддержка", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:18В мире
МЧС Украины сообщило о первых потерянных ВСУ населенных пунктах
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреТурцияУкраина
 
 
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