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Культура
https://ria.ru/20220224/tsennosti-1774787701.html
В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей
В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей - РИА Новости, 24.02.2022
В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей
Государственному музею-заповеднику "Царское Село" на постоянное хранение передали более конфискованных предметов XIX–XX веков, признанных культурными... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:23
2022-02-24T16:23
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Государственному музею-заповеднику "Царское Село" на постоянное хранение передали более конфискованных предметов XIX–XX веков, признанных культурными ценностями, говорится на сайте Минкульта. В ведомстве сообщают, что акт передачи подписали руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу Андрей Ермаков и директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова.Как отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, "пополнения музейных фондов" ведется непрерывно и эффективно. Среди поступивших объектов в музейный фонд "Царского Села" особую ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 году выпуска. В книге авторы уделяют внимание истории, географии и культуре нашей страны. Теперь же словарь будет выставлен в Александровском дворце — в личных комнатах семьи Николая II. В "Царское Село" также передали еще несколько печатных изданий, а также оружие и предметы декоративно-прикладного искусства. Ранее все эти предметы были изъяты правоохранительными органами. Сотрудники тогда зафиксировали ряд правонарушений. После ряда экспертиз суд постановил признать их госсобственностью.
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новости культуры, искусство, царское село, россия, алла манилова
16:23 24.02.2022
 
В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей

В музей-заповедник "Царское Село" передали более 90 конфискованных культурных ценностей

© Фото пресс-службы Минкультуры РоссииРуководитель Управления Министерства культуры по СЗФО Андрей Ермаков и директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова во время подписания акта передачи культурных ценностей
Руководитель Управления Министерства культуры по СЗФО Андрей Ермаков и директор ГМЗ Царское Село Ольга Таратынова во время подписания акта передачи культурных ценностей
© Фото пресс-службы Минкультуры России
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Государственному музею-заповеднику "Царское Село" на постоянное хранение передали более конфискованных предметов XIX–XX веков, признанных культурными ценностями, говорится на сайте Минкульта.
В ведомстве сообщают, что акт передачи подписали руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу Андрей Ермаков и директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова.
Как отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, "пополнения музейных фондов" ведется непрерывно и эффективно.
"За 2021 год в федеральные музеи Минкультуры России передало порядка тысячи предметов, представляющих культурную ценность. Например, только в Северо-Западном федеральном округе по распоряжению Минкультуры России пополнены фонды девяти федеральных музеев", — прокомментировала она.
Среди поступивших объектов в музейный фонд "Царского Села" особую ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 году выпуска. В книге авторы уделяют внимание истории, географии и культуре нашей страны.
"Для работы над изданием были привлечены многие выдающиеся ученые и философы того времени. Этот энциклопедический словарь входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны", — отмечают в пресс-службе Минкульта.
Теперь же словарь будет выставлен в Александровском дворце — в личных комнатах семьи Николая II.
© Фото пресс-службы Минкультуры России90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник Царское Село
1 из 2
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
© Фото пресс-службы Минкультуры России
© Фото пресс-службы Минкультуры России90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник Царское Село
2 из 2
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
© Фото пресс-службы Минкультуры России
1 из 2
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
© Фото пресс-службы Минкультуры России
2 из 2
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
© Фото пресс-службы Минкультуры России
В "Царское Село" также передали еще несколько печатных изданий, а также оружие и предметы декоративно-прикладного искусства.
Ранее все эти предметы были изъяты правоохранительными органами. Сотрудники тогда зафиксировали ряд правонарушений. После ряда экспертиз суд постановил признать их госсобственностью.
Французская Республика - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 11:50Культура
Парламент Франции одобрил возвращение 15 картин наследникам еврейских семей
Опубликовано: Галина Соколова
 
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