В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей
В музей-заповедник "Царское Село" передали более 90 конфискованных культурных ценностей
© Фото пресс-службы Минкультуры РоссииРуководитель Управления Министерства культуры по СЗФО Андрей Ермаков и директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова во время подписания акта передачи культурных ценностей
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Государственному музею-заповеднику "Царское Село" на постоянное хранение передали более конфискованных предметов XIX–XX веков, признанных культурными ценностями, говорится на сайте Минкульта.
В ведомстве сообщают, что акт передачи подписали руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу Андрей Ермаков и директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова.
Как отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, "пополнения музейных фондов" ведется непрерывно и эффективно.
"За 2021 год в федеральные музеи Минкультуры России передало порядка тысячи предметов, представляющих культурную ценность. Например, только в Северо-Западном федеральном округе по распоряжению Минкультуры России пополнены фонды девяти федеральных музеев", — прокомментировала она.
Среди поступивших объектов в музейный фонд "Царского Села" особую ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 году выпуска. В книге авторы уделяют внимание истории, географии и культуре нашей страны.
"Для работы над изданием были привлечены многие выдающиеся ученые и философы того времени. Этот энциклопедический словарь входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны", — отмечают в пресс-службе Минкульта.
Теперь же словарь будет выставлен в Александровском дворце — в личных комнатах семьи Николая II.
© Фото пресс-службы Минкультуры России90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
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90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
© Фото пресс-службы Минкультуры России90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
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90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
1 из 2
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
2 из 2
90 конфискованных культурных ценностей переданы Минкультуры России в Государственный музей-заповедник "Царское Село"
В "Царское Село" также передали еще несколько печатных изданий, а также оружие и предметы декоративно-прикладного искусства.
Ранее все эти предметы были изъяты правоохранительными органами. Сотрудники тогда зафиксировали ряд правонарушений. После ряда экспертиз суд постановил признать их госсобственностью.
Опубликовано: Галина Соколова