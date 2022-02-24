https://ria.ru/20220224/tsennosti-1774787701.html

В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей

В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей - РИА Новости, 24.02.2022

В "Царское Село" передали более 90 культурных ценностей

Государственному музею-заповеднику "Царское Село" на постоянное хранение передали более конфискованных предметов XIX–XX веков, признанных культурными... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:23

2022-02-24T16:23

2022-02-24T16:23

культура

новости культуры

искусство

царское село

россия

алла манилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774788883_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_e6ca68e4d5f8a78dbbe6754cbf8f1acb.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Государственному музею-заповеднику "Царское Село" на постоянное хранение передали более конфискованных предметов XIX–XX веков, признанных культурными ценностями, говорится на сайте Минкульта. В ведомстве сообщают, что акт передачи подписали руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу Андрей Ермаков и директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова.Как отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, "пополнения музейных фондов" ведется непрерывно и эффективно. Среди поступивших объектов в музейный фонд "Царского Села" особую ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 году выпуска. В книге авторы уделяют внимание истории, географии и культуре нашей страны. Теперь же словарь будет выставлен в Александровском дворце — в личных комнатах семьи Николая II. В "Царское Село" также передали еще несколько печатных изданий, а также оружие и предметы декоративно-прикладного искусства. Ранее все эти предметы были изъяты правоохранительными органами. Сотрудники тогда зафиксировали ряд правонарушений. После ряда экспертиз суд постановил признать их госсобственностью.

https://ria.ru/20220216/kartiny-1773063587.html

царское село

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, искусство, царское село, россия, алла манилова