https://ria.ru/20220224/transport-1774782577.html
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную - РИА Новости, 24.02.2022
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную
Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:07
2022-02-24T15:07
2022-02-24T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
экономика
аэрофлот
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс.Ведомство отмечает, что под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева прошло совещание оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, РЖД, "Аэрофлота" и других структур."Общая транспортная обстановка на Юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, экономика, аэрофлот, общероссийский народный фронт, ржд
15:07 24.02.2022 (обновлено: 15:19 24.02.2022)
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную
Минтранс: транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная