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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/transport-1774782577.html
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную - РИА Новости, 24.02.2022
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную
Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:07
2022-02-24T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
экономика
аэрофлот
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс.Ведомство отмечает, что под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева прошло совещание оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, РЖД, "Аэрофлота" и других структур."Общая транспортная обстановка на Юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, экономика, аэрофлот, общероссийский народный фронт, ржд
15:07 24.02.2022 (обновлено: 15:19 24.02.2022)
 
Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную

Минтранс: транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкНа железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону
На железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
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На железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс.
Ведомство отмечает, что под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева прошло совещание оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, РЖД, "Аэрофлота" и других структур.
"Общая транспортная обстановка на Юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 02:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ОбществоЭкономикаАэрофлотОбщероссийский народный фронтРЖД
 
 
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