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Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную

Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную - РИА Новости, 24.02.2022

Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России как стабильную

Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:07

2022-02-24T15:07

2022-02-24T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Общая транспортная обстановка на юге России расценивается оперштабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время, сообщает российский Минтранс.Ведомство отмечает, что под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева прошло совещание оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В работе штаба приняли участие руководители подведомственных организаций Минтранса России, Общероссийского народного фронта, РЖД, "Аэрофлота" и других структур."Общая транспортная обстановка на Юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество, экономика, аэрофлот, общероссийский народный фронт, ржд