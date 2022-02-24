https://ria.ru/20220224/torgi-1774877725.html

Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля

Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля - РИА Новости, 24.02.2022

Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля

Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:25

2022-02-24T20:25

2022-02-24T20:31

экономика

московская биржа

россия

донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки."Обращаем внимание! 25 февраля 2022 года отменены утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Начало торгов на фондовом рынке в 9.50, на срочном рынке в 10.00", - сообщила биржа.Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля в соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке."Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли", - подчеркивается в сообщении.Московская биржа в ходе утренней сессии четверга приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса. Торги были возобновлены в 10.00 мск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа, россия, донбасс