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Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля
Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля - РИА Новости, 24.02.2022
Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля
Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:25
2022-02-24T20:25
2022-02-24T20:31
экономика
московская биржа
россия
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки."Обращаем внимание! 25 февраля 2022 года отменены утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Начало торгов на фондовом рынке в 9.50, на срочном рынке в 10.00", - сообщила биржа.Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля в соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке."Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли", - подчеркивается в сообщении.Московская биржа в ходе утренней сессии четверга приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса. Торги были возобновлены в 10.00 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, россия, донбасс
20:25 24.02.2022 (обновлено: 20:31 24.02.2022)
Московская биржа отменила утренние торги 25 февраля
Московская биржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля