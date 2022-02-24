https://ria.ru/20220224/telegram-1774692167.html
В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой
В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой - РИА Новости, 24.02.2022
В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:17
2022-02-24T11:17
2022-02-24T11:22
telegram (приложение)
общество
технологии
белоруссия
россия
польша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 10.59 мск было зафиксировано 1 266 жалоб: 44% претензий связаны с подключением к серверу, 29% пользователей жалуются на проблемы с получением сообщений, еще 28% жалоб - на проблемы с приложением.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram (приложение), общество, технологии, белоруссия, россия, польша
11:17 24.02.2022 (обновлено: 11:22 24.02.2022)
В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой
В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой