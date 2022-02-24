https://ria.ru/20220224/telegram-1774692167.html

В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой

В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой - РИА Новости, 24.02.2022

В работе Telegram по всему миру произошел крупный сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:17

2022-02-24T11:17

2022-02-24T11:22

telegram (приложение)

общество

технологии

белоруссия

россия

польша

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 10.59 мск было зафиксировано 1 266 жалоб: 44% претензий связаны с подключением к серверу, 29% пользователей жалуются на проблемы с получением сообщений, еще 28% жалоб - на проблемы с приложением.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220223/ddos-ataka-1774597269.html

белоруссия

россия

польша

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

telegram (приложение), общество, технологии, белоруссия, россия, польша