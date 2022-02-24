https://ria.ru/20220224/super158-1774753626.html

Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет

Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет - РИА Новости, 24.02.2022

Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет

Петербургский художник-граффитист Коля Super158, скончался в возрасте 36 лет, об этом в соцсетях сообщили его друзья из творческого объединения 10.203. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:50

2022-02-24T14:50

2022-02-24T14:50

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Петербургский художник-граффитист Коля Super158, скончался в возрасте 36 лет, об этом в соцсетях сообщили его друзья из творческого объединения 10.203.По их словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Николай Super158 занимался уличным искусством с 2000-х. За эти годы он организовал несколько граффити-фестивалей, запустил собственную марку цветных красок, а также неоднократно участвовал в выставочных проектах, посвященных уличному искусству, включая "Части стен" Алексея Партолы (в августе 2018 года в Манеже).

https://ria.ru/20211110/khudozhnik-1758464613.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, манеж, искусство