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Культура
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Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет
Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет - РИА Новости, 24.02.2022
Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет
Петербургский художник-граффитист Коля Super158, скончался в возрасте 36 лет, об этом в соцсетях сообщили его друзья из творческого объединения 10.203. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:50
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Петербургский художник-граффитист Коля Super158, скончался в возрасте 36 лет, об этом в соцсетях сообщили его друзья из творческого объединения 10.203.По их словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Николай Super158 занимался уличным искусством с 2000-х. За эти годы он организовал несколько граффити-фестивалей, запустил собственную марку цветных красок, а также неоднократно участвовал в выставочных проектах, посвященных уличному искусству, включая "Части стен" Алексея Партолы (в августе 2018 года в Манеже).
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новости культуры, манеж, искусство
14:50 24.02.2022
 
Художник-граффитист Коля Super умер в возрасте 36 лет

Петербургский граффитист Коля Super умер в 36 лет от тяжелого заболевания

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУличный художник Super158
Уличный художник Super158 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Петербургский художник-граффитист Коля Super158, скончался в возрасте 36 лет, об этом в соцсетях сообщили его друзья из творческого объединения 10.203.
По их словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
"Наш дорогой друг и напарник Коля Супер умер 23 февраля после схватки с редкой формой рака лимфомы, — говорится в публикации. — Он был талантливым граффити райтером, активным деятелем и большим энтузиастом в сфере стрит-культуры. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким. Вечная память Коле и покой его душе".
Николай Super158 занимался уличным искусством с 2000-х. За эти годы он организовал несколько граффити-фестивалей, запустил собственную марку цветных красок, а также неоднократно участвовал в выставочных проектах, посвященных уличному искусству, включая "Части стен" Алексея Партолы (в августе 2018 года в Манеже).
Художник-аниматор Дмитрий Куликов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 19:41
Умер художник-аниматор мультфильма "Тайна Третьей планеты" Дмитрий Куликов
Опубликовано: Галина Соколова
 
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