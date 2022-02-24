Евразийский межправительственный совет
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГлавы делегаций на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в широком составе в Ереване
Главы делегаций на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в широком составе в Ереване
Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов.
Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия:
- —обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС;
- —рассматривает по предложению совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) вопросы, по которым при принятии решения в совете ЕАЭК не достигнут консенсус;
- —дает поручения ЕАЭК;
- —представляет высшему совету ЕАЭС кандидатуры членов совета и членов коллегии ЕАЭК;
- —одобряет проекты бюджета ЕАЭС, положения о бюджете Евразийского экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза;
- —утверждает положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения;
- —рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения принятых решений ЕАЭК, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на рассмотрение высшего совета;
- —принимает решение о приостановлении действия решений совета или коллегии ЕАЭК;
- —утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов коллегии ЕАЭК, должностных лиц и сотрудников ЕАЭК, а также членов их семей;
- —осуществляет иные полномочия, предусмотренные договорами в рамках Союза.
Межправительственный совет принимает решения и распоряжения, они принимаются консенсусом.
Заседание межправительственного совета может проводиться в одном из государств-членов Евразийского экономического союза. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Место и время проведения очередного заседания межправсовета определяются на предшествующем заседании.
При невозможности проведения очередного заседания межправительственного совета в ранее определенном месте председатель коллегии ЕАЭК по согласованию с членами межправительственного совета вносит председателю межправсовета предложения по новому месту (времени) его проведения.
Для решения неотложных вопросов деятельности ЕАЭС по инициативе любого из государств-членов или председателя межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания.
Заседания межправсовета проводятся под руководством председателя Межправительственного совета.
Председательство в межправительственном совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
Председатель межправительственного совета: ведет заседания, организует работу межправсовета; осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение совета.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя межправительственного совета новый член межправительственного совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия председателя совета в течение оставшегося срока.
Заседания межправительственного совета могут проводятся в узком или расширенном составе.
Заседания межправительственного совета в расширенном составе, как правило, проводятся по следующей формуле: члены межправительственного совета, главы официальных делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС, главы официальных делегаций государств-кандидатов на вступление в ЕАЭС плюс пять участников от каждого государства, председатель коллегии и ответственные за рассматриваемые вопросы члены коллегии ЕАЭК.
При проведении заседания в узком составе в нем участвуют члены межправительственного совета и иные приглашенные председателем лица по согласованию с членами совета.
Список участников и формат заседаний определяются председателем по согласованию с членами межправсовета.
Повестка дня заседаний межправительственного совета формируется ЕАЭК на основе предложений государств-членов.
В 2022 году в ЕАЭС председательствует Киргизия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Опубликовано: Алёна Пава