https://ria.ru/20220224/sovbez-1774629876.html
Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание
Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание - РИА Новости, 24.02.2022
Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совет Безопасности ООН провести новое экстренное заседание для обсуждения решений, которые... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:26
2022-02-24T07:26
2022-02-24T07:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
совет безопасности оон
сергей кислица
донбасс
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совет Безопасности ООН провести новое экстренное заседание для обсуждения решений, которые необходимы для того, чтобы "остановить войну"."Я прошу членов Совета Безопасности немедленно созвать экстренное заседание и рассмотреть проекты всех необходимых решений для того, чтобы остановить войну. Потому что, мои дорогие коллеги, слишком поздно говорить о деэскалации, слишком поздно", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.Своему российскому коллеге Василию Небензе Кислица предложил сложить полномочия председателя СБ ООН и передать их тому, кто, по его словам, "с уважением относится к уставу" организации."На этом органе лежит ответственность за остановку войны. Поэтому я призываю всех вас сделать все возможное для того, чтобы остановить войну", - сказал украинский постпред.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, сергей кислица, донбасс
Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание
Постпред Украины Кислица призвал Совет Безопасности ООН созвать новое заседание