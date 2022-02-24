https://ria.ru/20220224/sovbez-1774629876.html

Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание

Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание - РИА Новости, 24.02.2022

Постпред Украины призвал СБ ООН созвать новое заседание

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совет Безопасности ООН провести новое экстренное заседание для обсуждения решений, которые... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:26

2022-02-24T07:26

2022-02-24T07:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

совет безопасности оон

сергей кислица

донбасс

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ООН, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совет Безопасности ООН провести новое экстренное заседание для обсуждения решений, которые необходимы для того, чтобы "остановить войну"."Я прошу членов Совета Безопасности немедленно созвать экстренное заседание и рассмотреть проекты всех необходимых решений для того, чтобы остановить войну. Потому что, мои дорогие коллеги, слишком поздно говорить о деэскалации, слишком поздно", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.Своему российскому коллеге Василию Небензе Кислица предложил сложить полномочия председателя СБ ООН и передать их тому, кто, по его словам, "с уважением относится к уставу" организации."На этом органе лежит ответственность за остановку войны. Поэтому я призываю всех вас сделать все возможное для того, чтобы остановить войну", - сказал украинский постпред.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, совет безопасности оон, сергей кислица, донбасс