https://ria.ru/20220224/sochi-1774704013.html
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели - РИА Новости, 24.02.2022
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели
Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:14
2022-02-24T12:14
2022-02-24T12:14
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные составы, сообщил мэр Алексей Копайгородский.Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинская воздушная гавань работает в штатном режиме, пять рейсов задержано, столько же отменено."На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы", – написал мэр в Telegram-канале.Он отметил, что сочинский вокзал работает в штатном режиме, а в поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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РИА Новости
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В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели
Мэр Сочи Копайгородский: пассажиров отмененных рейсов развозят по гостиницам
СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные составы, сообщил мэр Алексей Копайгородский.
Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинская воздушная гавань работает в штатном режиме, пять рейсов задержано, столько же отменено.
"На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы", – написал мэр в Telegram-канале.
Он отметил, что сочинский вокзал работает в штатном режиме, а в поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".