Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220224/sochi-1774704013.html
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели - РИА Новости, 24.02.2022
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели
Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:14
2022-02-24T12:14
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
россия
анапа
краснодар
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533488_0:19:3078:1750_1920x0_80_0_0_4cae969bd9711cc881c0a4cc25507e90.jpg
СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные составы, сообщил мэр Алексей Копайгородский.Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинская воздушная гавань работает в штатном режиме, пять рейсов задержано, столько же отменено."На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы", – написал мэр в Telegram-канале.Он отметил, что сочинский вокзал работает в штатном режиме, а в поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
https://ria.ru/20220224/polety-1774641458.html
россия
анапа
краснодар
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb49a25ee3990843c77a11d06248fc39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, россия, анапа, краснодар, сочи, краснодарский край, аэропорты, самолеты, авиарейсы
12:14 24.02.2022
 
В Сочи пассажиров отмененных рейсов отправляют в отели

Мэр Сочи Копайгородский: пассажиров отмененных рейсов развозят по гостиницам

© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Пассажиров отмененных в аэропорту Сочи рейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, также готовятся резервные составы, сообщил мэр Алексей Копайгородский.
Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинская воздушная гавань работает в штатном режиме, пять рейсов задержано, столько же отменено.
"На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы", – написал мэр в Telegram-канале.
Он отметил, что сочинский вокзал работает в штатном режиме, а в поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРоссияАнапаКраснодарСочиКраснодарский крайАэропортысамолетыавиарейсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала