Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/shveytsariya-1774674928.html
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:24
2022-02-24T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
швейцария
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774670734_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cb3eaeb5ebf906fa2579f2602d4ed1ea.jpg
ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну."Путешествие на Украину не рекомендуется. МИД рекомендует гражданам Швейцарии, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну, если это представляется возможным и безопасным", - говорится в заявлении министерства в Twitter.Отмечается, что необходимо соблюдать распоряжения местных властей и необходимые меры предосторожности.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774666394.html
https://ria.ru/20220224/turtsiya-1774654823.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774670734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4fd24882af64781b89134f96e781a35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, швейцария, украина
10:24 24.02.2022 (обновлено: 10:58 24.02.2022)
 
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

© REUTERS / Umit BektasЛюди в аэропорту Киева
Люди в аэропорту Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Люди в аэропорту Киева
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну.
"Путешествие на Украину не рекомендуется. МИД рекомендует гражданам Швейцарии, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну, если это представляется возможным и безопасным", - говорится в заявлении министерства в Twitter.
Поток автомобилей на выезде из Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Польши попросил своих граждан срочно покинуть Украину
Отмечается, что необходимо соблюдать распоряжения местных властей и необходимые меры предосторожности.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:14
МИД Турции пообещал помочь согражданам, желающим покинуть Украину
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияШвейцарияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала