https://ria.ru/20220224/shveytsariya-1774674928.html
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:24
2022-02-24T10:24
2022-02-24T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну."Путешествие на Украину не рекомендуется. МИД рекомендует гражданам Швейцарии, находящимся на Украине, самостоятельно покинуть страну, если это представляется возможным и безопасным", - говорится в заявлении министерства в Twitter.Отмечается, что необходимо соблюдать распоряжения местных властей и необходимые меры предосторожности.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774666394.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, швейцария, украина
10:24 24.02.2022 (обновлено: 10:58 24.02.2022)
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину