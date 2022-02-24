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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/shvetsiya-1774672722.html
Премьер Швеции осудила операцию России на Украине
Премьер Швеции осудила операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Премьер Швеции осудила операцию России на Украине
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с осуждением России в связи с началом ее специальной военной операции на Украине и назвала действия РФ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:17
2022-02-24T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с осуждением России в связи с началом ее специальной военной операции на Украине и назвала действия РФ атакой на европейский порядок безопасности."Швеция самым решительным образом осуждает продолжающееся вторжение России на Украину. Действия России также являются атакой на европейский порядок безопасности. Он будет встречен единым и решительным ответом в знак солидарности с Украиной. Россия несет ответственность за человеческие страдания", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте офиса премьера в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774649693.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:17 24.02.2022
 
Премьер Швеции осудила операцию России на Украине

Премьер Швеции Андерссон назвала операцию России на Украине атакой на европейский порядок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с осуждением России в связи с началом ее специальной военной операции на Украине и назвала действия РФ атакой на европейский порядок безопасности.
"Швеция самым решительным образом осуждает продолжающееся вторжение России на Украину. Действия России также являются атакой на европейский порядок безопасности. Он будет встречен единым и решительным ответом в знак солидарности с Украиной. Россия несет ответственность за человеческие страдания", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте офиса премьера в Twitter.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канцлер Австрии осудил военную операцию России в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нидерланды осудили военную операцию России на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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