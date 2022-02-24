Премьер Швеции осудила операцию России на Украине
Премьер Швеции Андерссон назвала операцию России на Украине атакой на европейский порядок
ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с осуждением России в связи с началом ее специальной военной операции на Украине и назвала действия РФ атакой на европейский порядок безопасности.
"Швеция самым решительным образом осуждает продолжающееся вторжение России на Украину. Действия России также являются атакой на европейский порядок безопасности. Он будет встречен единым и решительным ответом в знак солидарности с Украиной. Россия несет ответственность за человеческие страдания", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте офиса премьера в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова