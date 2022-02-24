https://ria.ru/20220224/shvetsiya-1774672722.html

Премьер Швеции осудила операцию России на Украине

Премьер Швеции осудила операцию России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Премьер Швеции осудила операцию России на Украине

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с осуждением России в связи с началом ее специальной военной операции на Украине и назвала действия РФ... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:17

2022-02-24T10:17

2022-02-24T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774668846_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6eb23789026fc8c863dd6086dd668690.jpg

ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с осуждением России в связи с началом ее специальной военной операции на Украине и назвала действия РФ атакой на европейский порядок безопасности."Швеция самым решительным образом осуждает продолжающееся вторжение России на Украину. Действия России также являются атакой на европейский порядок безопасности. Он будет встречен единым и решительным ответом в знак солидарности с Украиной. Россия несет ответственность за человеческие страдания", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте офиса премьера в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774649693.html

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774647699.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс