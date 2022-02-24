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Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался - РИА Новости, 24.02.2022
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался
Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:26
2022-02-24T16:32
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-25
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал Конашенков, не уточняя, где именно произошло ЧП.
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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-25
16:26 24.02.2022 (обновлено: 16:32 24.02.2022)
 
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался

Минобороны России: штурмовик Су-25 потерпел аварию, пилот катапультировался

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский штурмовик Су-25
Российский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский штурмовик Су-25
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал Конашенков, не уточняя, где именно произошло ЧП.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник возле шахты Белореченская
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСу-25
 
 
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