https://ria.ru/20220224/shturmovik-1774809479.html
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался - РИА Новости, 24.02.2022
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался
Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:26
2022-02-24T16:26
2022-02-24T16:32
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
су-25
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал Конашенков, не уточняя, где именно произошло ЧП.
https://ria.ru/20220224/lnr-1774800345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-25
16:26 24.02.2022 (обновлено: 16:32 24.02.2022)
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался
Минобороны России: штурмовик Су-25 потерпел аварию, пилот катапультировался