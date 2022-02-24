https://ria.ru/20220224/shturmovik-1774809479.html

Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался

Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался - РИА Новости, 24.02.2022

Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:26

2022-02-24T16:26

2022-02-24T16:32

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

су-25

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал Конашенков, не уточняя, где именно произошло ЧП.

https://ria.ru/20220224/lnr-1774800345.html

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, су-25