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Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии - РИА Новости, 24.02.2022
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии
Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:13
2022-02-24T13:13
в мире
экономика
сбербанк россии
сбер
германия
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в немецких соцсетях появились сообщения и даже видеоматериалы, которые якобы доказывали, что банковское обслуживание карт Сбербанка прекращено на фоне событий на Украине.Корреспондент РИА Новости обратился в ближайшее отделение банка Sparkasse Berlin, карта Сбера была принята к обслуживанию.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, экономика, сбербанк россии, сбер, германия
13:13 24.02.2022
 
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии

Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис Сбербанка
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в немецких соцсетях появились сообщения и даже видеоматериалы, которые якобы доказывали, что банковское обслуживание карт Сбербанка прекращено на фоне событий на Украине.
Корреспондент РИА Новости обратился в ближайшее отделение банка Sparkasse Berlin, карта Сбера была принята к обслуживанию.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:53
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреЭкономикаСбербанк РоссииСберГермания
 
 
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