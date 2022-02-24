https://ria.ru/20220224/sberbank-1774737644.html
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии - РИА Новости, 24.02.2022
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии
Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:13
2022-02-24T13:13
2022-02-24T13:13
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в немецких соцсетях появились сообщения и даже видеоматериалы, которые якобы доказывали, что банковское обслуживание карт Сбербанка прекращено на фоне событий на Украине.Корреспондент РИА Новости обратился в ближайшее отделение банка Sparkasse Berlin, карта Сбера была принята к обслуживанию.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, сбербанк россии, сбер, германия
Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии
Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в немецких соцсетях появились сообщения и даже видеоматериалы, которые якобы доказывали, что банковское обслуживание карт Сбербанка
прекращено на фоне событий на Украине
.
Корреспондент РИА Новости обратился в ближайшее отделение банка Sparkasse Berlin, карта Сбера
была принята к обслуживанию.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова