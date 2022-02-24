https://ria.ru/20220224/sberbank-1774737644.html

Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии

Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии - РИА Новости, 24.02.2022

Карты Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии

Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:13

2022-02-24T13:13

2022-02-24T13:13

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Карты российского Сбербанка продолжают обслуживать в банках Германии, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в немецких соцсетях появились сообщения и даже видеоматериалы, которые якобы доказывали, что банковское обслуживание карт Сбербанка прекращено на фоне событий на Украине.Корреспондент РИА Новости обратился в ближайшее отделение банка Sparkasse Berlin, карта Сбера была принята к обслуживанию.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, сбербанк россии, сбер, германия