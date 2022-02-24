https://ria.ru/20220224/sberbank-1774684873.html
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции - РИА Новости, 24.02.2022
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции
В Сбербанке опровергли опубликованное на сайте организации сообщение об ограничениях на валютные операции. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:53
2022-02-24T10:53
2022-02-24T13:12
экономика
сбербанк россии
россия
сша
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Сбербанке опровергли опубликованное на сайте организации сообщение об ограничениях на валютные операции."Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности", —прокомментировали в банке.Ранее на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, россия, сша
10:53 24.02.2022 (обновлено: 13:12 24.02.2022)
Сбербанк опроверг сообщение о введении ограничения на валютные операции
Сбербанк назвал сообщение о введении ограничения на валютные операции сбоем сайта
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Сбербанке опровергли опубликованное на сайте организации сообщение об ограничениях на валютные операции.
"Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности", —прокомментировали в банке.
Ранее на сайте Сбербанка
появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США
, запрещающий проводить операции с валютой.
Утром президент России Владимир Путин
в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
США
и Евросоюз
анонсировали принятие новых пакетов санкций.
На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля.
Опубликовано: Влада Копылова