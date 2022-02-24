09:46 24.02.2022 (обновлено: 09:54 24.02.2022)
Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля
Сбербанк на фоне геополитического обострения заявил, что готов к любому развитию ситуации
Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для защиты средств клиентов, сейчас все системы работают в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг полномасштабные санкции к России из-за ситуации на Украине.
22 февраля, 16:25ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт
На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля. Московская биржа приостановила торги. А курс доллара и евро к рублю на форексе, по данным агентства Блумберг, в четверг подскакивали на 9-10%, до исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно.
"Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях", - прокомментировали в банке.
Сбербанк сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.
Опубликовано: Дарья Буймова