Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/sberbank-1774663664.html
Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля
Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля - РИА Новости, 24.02.2022
Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля
Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:46
2022-02-24T09:54
экономика
сбербанк россии
владимир путин
сша
россия
украина
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для защиты средств клиентов, сейчас все системы работают в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг полномасштабные санкции к России из-за ситуации на Украине.На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля. Московская биржа приостановила торги. А курс доллара и евро к рублю на форексе, по данным агентства Блумберг, в четверг подскакивали на 9-10%, до исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно.Сбербанк сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.
https://ria.ru/20220222/ekonomika-1774386397.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/valyuta-1774653740.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_48:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_3fbbae8febf0fd129d3562bb47470bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, владимир путин, сша, россия, украина, московская биржа
09:46 24.02.2022 (обновлено: 09:54 24.02.2022)
 
Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля

Сбербанк на фоне геополитического обострения заявил, что готов к любому развитию ситуации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сбербанк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для защиты средств клиентов, сейчас все системы работают в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг полномасштабные санкции к России из-за ситуации на Украине.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 16:25
ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт
На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля. Московская биржа приостановила торги. А курс доллара и евро к рублю на форексе, по данным агентства Блумберг, в четверг подскакивали на 9-10%, до исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно.
"Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях", - прокомментировали в банке.
Сбербанк сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:11В России
Сбербанк предлагает за доллар 101 рубль, за евро – 115 рублей
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаСбербанк РоссииВладимир ПутинСШАРоссияУкраинаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала