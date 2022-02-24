https://ria.ru/20220224/sberbank-1774663664.html

Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля

Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля - РИА Новости, 24.02.2022

Сбербанк заявил, что обладает опытом работы в условиях волатильности рубля

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:46

2022-02-24T09:46

2022-02-24T09:54

экономика

сбербанк россии

владимир путин

сша

россия

украина

московская биржа

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для работы в сложившихся геополитичечких условиях, готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для защиты средств клиентов, сейчас все системы работают в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг полномасштабные санкции к России из-за ситуации на Украине.На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля. Московская биржа приостановила торги. А курс доллара и евро к рублю на форексе, по данным агентства Блумберг, в четверг подскакивали на 9-10%, до исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно.Сбербанк сообщил, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.

https://ria.ru/20220222/ekonomika-1774386397.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/valyuta-1774653740.html

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сбербанк россии, владимир путин, сша, россия, украина, московская биржа