https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html

МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США

МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США - РИА Новости, 24.02.2022

МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США

Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:15

2022-02-24T17:15

2022-02-24T17:30

россия

санкции в отношении россии

санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сша

европа

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем реагировать (на санкции) так, как реагировали и до этого – будем отвечать зеркально, симметрично, ассиметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html

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Владимир Лаврентьев

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