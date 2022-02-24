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МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США - РИА Новости, 24.02.2022
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:15
2022-02-24T17:30
россия
санкции в отношении россии
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
европа
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем реагировать (на санкции) так, как реагировали и до этого – будем отвечать зеркально, симметрично, ассиметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".
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сша
европа
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россия, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, европа, в мире, украина, донбасс
17:15 24.02.2022 (обновлено: 17:30 24.02.2022)
 
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США

Представитель МИД Захарова: Россия отреагирует зеркально на санкции Европы и США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем реагировать (на санкции) так, как реагировали и до этого – будем отвечать зеркально, симметрично, ассиметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАЕвропаВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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