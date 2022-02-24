https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США - РИА Новости, 24.02.2022
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:15
2022-02-24T17:15
2022-02-24T17:30
россия
санкции в отношении россии
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
европа
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва отреагирует зеркально на санкции Европы и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем реагировать (на санкции) так, как реагировали и до этого – будем отвечать зеркально, симметрично, ассиметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов", - сказала Захарова в эфире "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, европа, в мире, украина, донбасс
17:15 24.02.2022 (обновлено: 17:30 24.02.2022)
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Представитель МИД Захарова: Россия отреагирует зеркально на санкции Европы и США