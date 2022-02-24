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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774821001.html
Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России
Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России, а также оказать Украине финансовую и военную помощь. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:58
2022-02-24T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России, а также оказать Украине финансовую и военную помощь."Не повторяйте ошибки прошлого. Ударьте по России жесткими санкциями сейчас. Окажите Украине военную и финансовую поддержку", - написал Кулеба в Twitter. Он также назвал государства, которые планируют "пересидеть" этот кризис вокруг Украины, "наивными".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774770651.html
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774670855.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба
16:58 24.02.2022 (обновлено: 17:07 24.02.2022)
 
Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России

Глава МИД Украины Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести санкции против России, а также оказать Украине финансовую и военную помощь.
"Не повторяйте ошибки прошлого. Ударьте по России жесткими санкциями сейчас. Окажите Украине военную и финансовую поддержку", - написал Кулеба в Twitter. Он также назвал государства, которые планируют "пересидеть" этот кризис вокруг Украины, "наивными".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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