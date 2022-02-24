https://ria.ru/20220224/samozaschita-1774624334.html

Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой

Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой - РИА Новости, 24.02.2022

Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины, заявив, что крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:42

2022-02-24T06:42

2022-02-24T06:42

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1920x0_80_0_0_dd17606d449e332ff023b258f280bbff.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины, заявив, что крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых угроз, он призвал к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед."Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня", - заявил Путин.Он призвал к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений."Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это", - сказал президент РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774624062.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире