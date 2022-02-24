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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/samozaschita-1774624334.html
Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой
Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой - РИА Новости, 24.02.2022
Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины, заявив, что крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:42
2022-02-24T06:42
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины, заявив, что крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых угроз, он призвал к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед."Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня", - заявил Путин.Он призвал к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений."Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это", - сказал президент РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, в мире
06:42 24.02.2022
 
Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой

Президент Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Украины, заявив, что крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых угроз, он призвал к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед.
"Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете "нациками". Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор - быть со своей исторической Родиной, с Россией. И мы это поддержали", - сказал он в своем обращении.
"Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня", - заявил Путин.
Он призвал к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений.
"Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это", - сказал президент РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ мире
 
 
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