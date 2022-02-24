https://ria.ru/20220224/rpts-1774870793.html

В РПЦ не ставят вопрос о возвращении изъятых церковных ценностей

В РПЦ не ставят вопрос о возвращении изъятых церковных ценностей - РИА Новости, 24.02.2022

В РПЦ не ставят вопрос о возвращении изъятых церковных ценностей

В Русской православной церкви не ставят вопрос о компенсации за изъятые большевиками ценности или об их возвращении, заявил ответственный секретарь... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:42

2022-02-24T19:42

2022-02-24T20:09

религия

шуя

ивановская область

ссср

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви не ставят вопрос о компенсации за изъятые большевиками ценности или об их возвращении, заявил ответственный секретарь церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерей Кирилл Каледа.В 2022 году исполняется сто лет с начала насильственной государственной кампании СССР по изъятию церковных ценностей. Она вызвала многочисленные случаи кровавых столкновений. Так, в городе Шуя (ныне - Ивановская область) с 13 по 15 марта 1922 года были разогнаны протесты верующих против разграбления храмов. По толпе был открыт огонь, несколько человек убито. Некоторые из участников протестов впоследствии были арестованы и казнены. По событиям кампании изъятия ценностей состоялся ряд судебных процессов, в ходе которых несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры."Насколько я понимаю, такой вопрос (перед государством о компенсации за изъятые церковные ценности и возвращении сохранившихся ценностей - ред.) сейчас не ставится. Очевидно, это не стоит на повестке дня", - сказал Каледа на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, не ставится и вопрос о необходимости провести "анализ того, что сейчас хранится в музеях из изъятого в те годы". "Но тоже это задача достаточно сложная. Совершенно очевидно, что она может быть воспринята музейным сообществом неоднозначно. Напрягать сейчас отношения с музейным сообществом Церковь не видит необходимым", - пояснил священник.Он отметил, что в 20-х годах XX века некоторые сотрудники музеев совершили подвиг, спасая изъятые церковные ценности.РПЦ почтит память жертв кампании по изъятию ценностей богослужениями и рядом памятных мероприятий. Так, 28 февраля 2022 года пройдет божественная литургия в храме Христа Спасителя. В этот же день во всех храмах РПЦ будет оглашено послание патриарха Московского и всея Руси. 13 марта в городе Шуя Ивановской области пройдет литургия, посвященная годовщине Шуйского расстрела 1922 года.

https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773538839.html

https://ria.ru/20220221/rpts-1774098977.html

шуя

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

шуя, ивановская область, ссср, русская православная церковь, религия