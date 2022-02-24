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Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения - РИА Новости, 24.02.2022

Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают штатно, без сбоев, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:54

2022-02-24T15:54

2022-02-24T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают штатно, без сбоев, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев. Всем силам и средствам региона мною даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению дальнейшего бесперебойного функционирования", - сказал он в обращении к жителям области в Instagram.Губернатор добавил, что держит данный вопрос на личном контроле.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, василий голубев