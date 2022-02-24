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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rostov-1774797284.html
Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения
Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения - РИА Новости, 24.02.2022
Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения
Все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают штатно, без сбоев, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:54
2022-02-24T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают штатно, без сбоев, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев. Всем силам и средствам региона мною даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению дальнейшего бесперебойного функционирования", - сказал он в обращении к жителям области в Instagram.Губернатор добавил, что держит данный вопрос на личном контроле.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, василий голубев
15:54 24.02.2022
 
Ростовский губернатор заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Губернатор Голубев: все системы жизнеобеспечения в Ростовской области работают без сбоев

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают штатно, без сбоев, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев. Всем силам и средствам региона мною даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению дальнейшего бесперебойного функционирования", - сказал он в обращении к жителям области в Instagram.
Губернатор добавил, что держит данный вопрос на личном контроле.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порядка 6,8 тысячи беженцев из Донбасса разместили в Ростовской области
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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