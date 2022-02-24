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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774869729.html
Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов
Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов - РИА Новости, 24.02.2022
Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов
Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в некоторые российские регионы, в которых действует... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:37
2022-02-24T19:37
обострение ситуации в днр и лнр
мид швейцарии
в мире
владимир путин
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в некоторые российские регионы, в которых действует режим ЧС из-за ситуации на Украине."Из-за военного конфликта на Украине не рекомендуется выезжать в приграничные с Украиной районы: Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МИД Швейцарии.Как отмечается, в указанных регионах действует режим чрезвычайной ситуации.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774849233.html
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мид швейцарии, в мире, владимир путин, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, брянская область, курская область, ростовская область, белгородская область, воронежская область, краснодарский край
19:37 24.02.2022
 
Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов

МИД Швейцарии рекомендовал не посещать шесть российских регионов из-за ситуации на Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в некоторые российские регионы, в которых действует режим ЧС из-за ситуации на Украине.
"Из-за военного конфликта на Украине не рекомендуется выезжать в приграничные с Украиной районы: Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МИД Швейцарии.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Как отмечается, в указанных регионах действует режим чрезвычайной ситуации.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:07
МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМИД ШвейцарииВ миреВладимир ПутинУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБрянская областьКурская областьРостовская областьБелгородская областьВоронежская областьКраснодарский край
 
 
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