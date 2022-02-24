https://ria.ru/20220224/rossiya-1774869729.html

Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов

Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов - РИА Новости, 24.02.2022

Швейцария рекомендовала гражданам не посещать шесть российских регионов

Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в некоторые российские регионы, в которых действует... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:37

2022-02-24T19:37

2022-02-24T19:37

обострение ситуации в днр и лнр

мид швейцарии

в мире

владимир путин

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в некоторые российские регионы, в которых действует режим ЧС из-за ситуации на Украине."Из-за военного конфликта на Украине не рекомендуется выезжать в приграничные с Украиной районы: Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МИД Швейцарии.Как отмечается, в указанных регионах действует режим чрезвычайной ситуации.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774849233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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