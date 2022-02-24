РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе
РКН потребовал от СМИ использовать только российские данные об операции в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников, заявил в четверг Роскомнадзор.
По оценке службы, в СМИ имеет место всплеск фейков об операции ВС РФ.
Распространение заведомо ложной информации влечет административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей.
"Распространение ложной информации в сети интернет повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.
"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию", - добавляется в релизе.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев