Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/roskomnadzor-1774750396.html
РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе
РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022
РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе
Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников, заявил в четверг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:50
2022-02-24T13:50
в мире
россия
общество
журналистика
технологии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников, заявил в четверг Роскомнадзор.По оценке службы, в СМИ имеет место всплеск фейков об операции ВС РФ."При подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они [СМИ и информационные ресурсы] обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - сказано в релизе.Распространение заведомо ложной информации влечет административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей."Распространение ложной информации в сети интернет повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/mobilizatsiya-1774745244.html
https://ria.ru/20220224/nato-1774744758.html
https://ria.ru/20220224/plan-1774735460.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_c62222260fafe2d86eebb3469b333daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, общество, журналистика, технологии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донбасс, украина
13:50 24.02.2022
 
РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе

РКН потребовал от СМИ использовать только российские данные об операции в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников, заявил в четверг Роскомнадзор.
По оценке службы, в СМИ имеет место всплеск фейков об операции ВС РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
"При подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они [СМИ и информационные ресурсы] обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - сказано в релизе.
Распространение заведомо ложной информации влечет административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей.
"Распространение ложной информации в сети интернет повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.
"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию", - добавляется в релизе.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРоссияОбществожурналистикаТехнологииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала