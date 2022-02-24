https://ria.ru/20220224/roskomnadzor-1774750396.html

РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе

РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

РКН потребовал от СМИ использовать российские данные об операции в Донбассе

Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников, заявил в четверг... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:50

2022-02-24T13:50

2022-02-24T13:50

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действующие в России СМИ обязаны использовать информацию о военной операции в Донбассе только из официальных российских источников, заявил в четверг Роскомнадзор.По оценке службы, в СМИ имеет место всплеск фейков об операции ВС РФ."При подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они [СМИ и информационные ресурсы] обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - сказано в релизе.Распространение заведомо ложной информации влечет административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей."Распространение ложной информации в сети интернет повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/mobilizatsiya-1774745244.html

https://ria.ru/20220224/nato-1774744758.html

https://ria.ru/20220224/plan-1774735460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, общество, журналистика, технологии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донбасс, украина