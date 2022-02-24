Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220224/review-1774105049.html
Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар"
Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар" - РИА Новости, 24.02.2022
Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар"
Новая картина Кеннета Браны "Белфаст" получила семь номинаций на "Оскар". Она претендует на победу в категориях за лучший фильм, мужскую и женскую роль второго... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:12
2022-02-24T03:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
кеннет брана
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774105378_118:0:2312:1234_1920x0_80_0_0_64ba93ce66003c160d814bf5a603d959.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая картина Кеннета Браны "Белфаст" получила семь номинаций на "Оскар". Она претендует на победу в категориях за лучший фильм, мужскую и женскую роль второго плана (Киран Хайндс и Джуди Денч), режиссуру, сценарий, звук и песню. Критики, уже посмотревшие картину, высказались хороша ли настолько эта лента.На агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг — 87 процентов. Он основан на 293 отзывах. Только 38 журналистов написали отрицательные отзывы. Фильм Браны полуавтобиографический. Прототипом главного героя, девятилетнего Бадди (Джуд Хилл), стал сам режиссер. События картины разворачиваются в 1969 году в Северной Ирландии, где в то время обострились стычки между католиками и протестантами. Бадди из семьи протестантов. Он любит футбол, комиксы и драконов, а еще ему очень нравится одноклассница-католичка (Олив Теннант).Кэти Россински из Evening Standart назвала "Белфаст" самым глубоким и личным проектом Браны. "Возможно, эта лента будет его важнейшей работой", — предполагает рецензент. "Фильм Браны потрясающе показывает идеализированную игру памяти. Через льстивую призму в воспоминаниях мужчины среднего возраста родители, правда, могут казаться такими же красивыми, как кинозвезды Джейми Дорнан и Катрина Балф. А бабушка и дедушка — такими же душевными, как Джуди Денч и Киран Хайндс", — делится впечатлениями Дональд Кларк в рецензии для The Irish Times. Критик не стал осуждать Брану за то, что тот не уделяет много внимания политическим вопросам. Учитывая легкий характер драмы, возможно, это было правильное решение, считает журналист. Стивен Фарбер пошутил, что "Белфаст" только выиграет, если его будут показывать с субтитрами. Ведь американцам трудно разобрать реплики некоторых актеров — говорят они в ленте с сильным ирландским акцентом. "Но все равно всегда понятным остается эмоциональный аспект ленты — папа Бадди хочет увезти родных подальше от вооруженных конфликтов. Но решение это непростое — все-таки в Белфасте останутся их близкие и любимые". Нашел критик и слабые стороны в проекте Браны. На его взгляд, "картина просто не предоставляет достаточно информации о проблемах в Северной Ирландии. Некоторые зрители могут помнить историю, другим, вероятно, придется освежить знания". Но, несмотря на недостатки, Фарбер ленту все же хвалит. Здесь есть прекрасные портреты героев и потрясающие операторская и актерские работы. "Самый личный фильм Браны несовершенен, но в заключительной части (...) он вызывает обжигающие эмоции", — уверяет Фарбер.Симран Ханс, пишущая для The Guardian, среди тех немногих, кто фильм Браны раскритиковал. По ее мнению, "30-летний конфликт, который начался с протестов за гражданские права был сведен к неясной проблеме "кровавой религии". Дэвид Эрлих из IndieWire тоже не в восторге от проекта. "При помощи "Белфаста" режиссер нашел способ вернуться в прошлое, и только циник ему мог бы позавидовать. Что ж, остается только надеяться, что в этом городе потерянных грез Брана чувствует себя уютнее, чем мы", — размышляет журналист. В российский прокат "Белфаст" Кеннета Браны выходит 10 марта.
https://ria.ru/20220221/cyrano-1772930206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774105378_393:0:2038:1234_1920x0_80_0_0_1fb73d83b5ca92bc38c303fcb99d1894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, кеннет брана, оскар (премия)
03:12 24.02.2022
 
Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар"

Критики указали сильные и слабые стороны фильма Кеннета Браны "Белфаст"

Фильм "Белфаст"
Фильм Белфаст
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая картина Кеннета Браны "Белфаст" получила семь номинаций на "Оскар". Она претендует на победу в категориях за лучший фильм, мужскую и женскую роль второго плана (Киран Хайндс и Джуди Денч), режиссуру, сценарий, звук и песню. Критики, уже посмотревшие картину, высказались хороша ли настолько эта лента.
На агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг — 87 процентов. Он основан на 293 отзывах. Только 38 журналистов написали отрицательные отзывы.
Фильм Браны полуавтобиографический. Прототипом главного героя, девятилетнего Бадди (Джуд Хилл), стал сам режиссер. События картины разворачиваются в 1969 году в Северной Ирландии, где в то время обострились стычки между католиками и протестантами. Бадди из семьи протестантов. Он любит футбол, комиксы и драконов, а еще ему очень нравится одноклассница-католичка (Олив Теннант).
Кэти Россински из Evening Standart назвала "Белфаст" самым глубоким и личным проектом Браны. "Возможно, эта лента будет его важнейшей работой", — предполагает рецензент.

Джейми Дорнан и Джуд Хилл в фильме "Белфаст"

Фильм Белфаст
1 из 2

Джейми Дорнан и Джуд Хилл в фильме "Белфаст"

Катрина Балф в фильме "Белфаст"

Фильм Белфаст
2 из 2

Катрина Балф в фильме "Белфаст"

1 из 2

Джейми Дорнан и Джуд Хилл в фильме "Белфаст"

2 из 2

Катрина Балф в фильме "Белфаст"

"Фильм Браны потрясающе показывает идеализированную игру памяти. Через льстивую призму в воспоминаниях мужчины среднего возраста родители, правда, могут казаться такими же красивыми, как кинозвезды Джейми Дорнан и Катрина Балф. А бабушка и дедушка — такими же душевными, как Джуди Денч и Киран Хайндс", — делится впечатлениями Дональд Кларк в рецензии для The Irish Times.
Критик не стал осуждать Брану за то, что тот не уделяет много внимания политическим вопросам. Учитывая легкий характер драмы, возможно, это было правильное решение, считает журналист.
Фильм "Белфаст"
Фильм Белфаст
Фильм "Белфаст"
Стивен Фарбер пошутил, что "Белфаст" только выиграет, если его будут показывать с субтитрами. Ведь американцам трудно разобрать реплики некоторых актеров — говорят они в ленте с сильным ирландским акцентом. "Но все равно всегда понятным остается эмоциональный аспект ленты — папа Бадди хочет увезти родных подальше от вооруженных конфликтов. Но решение это непростое — все-таки в Белфасте останутся их близкие и любимые".
Нашел критик и слабые стороны в проекте Браны. На его взгляд, "картина просто не предоставляет достаточно информации о проблемах в Северной Ирландии. Некоторые зрители могут помнить историю, другим, вероятно, придется освежить знания". Но, несмотря на недостатки, Фарбер ленту все же хвалит. Здесь есть прекрасные портреты героев и потрясающие операторская и актерские работы.
"Самый личный фильм Браны несовершенен, но в заключительной части (...) он вызывает обжигающие эмоции", — уверяет Фарбер.

Кадр из фильма "Белфаст"

Фильм Белфаст
1 из 2

Кадр из фильма "Белфаст"

Кадр из фильма "Белфаст"

Фильм Белфаст
2 из 2

Кадр из фильма "Белфаст"

1 из 2

Кадр из фильма "Белфаст"

2 из 2

Кадр из фильма "Белфаст"

Симран Ханс, пишущая для The Guardian, среди тех немногих, кто фильм Браны раскритиковал. По ее мнению, "30-летний конфликт, который начался с протестов за гражданские права был сведен к неясной проблеме "кровавой религии".
Дэвид Эрлих из IndieWire тоже не в восторге от проекта. "При помощи "Белфаста" режиссер нашел способ вернуться в прошлое, и только циник ему мог бы позавидовать. Что ж, остается только надеяться, что в этом городе потерянных грез Брана чувствует себя уютнее, чем мы", — размышляет журналист.
В российский прокат "Белфаст" Кеннета Браны выходит 10 марта.
Кадр из фильма Сирано
21 февраля, 07:03Культура
Критики обсуждают киноадаптацию "Сирано" с Динклэйджем в главной роли
Опубликовано: Елена Громова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКеннет БранаОскар (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала