https://ria.ru/20220224/review-1774105049.html

Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар"

Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар" - РИА Новости, 24.02.2022

Критики обсуждают фильм "Белфаст", получивший семь номинаций на "Оскар"

Новая картина Кеннета Браны "Белфаст" получила семь номинаций на "Оскар". Она претендует на победу в категориях за лучший фильм, мужскую и женскую роль второго... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:12

2022-02-24T03:12

2022-02-24T03:12

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая картина Кеннета Браны "Белфаст" получила семь номинаций на "Оскар". Она претендует на победу в категориях за лучший фильм, мужскую и женскую роль второго плана (Киран Хайндс и Джуди Денч), режиссуру, сценарий, звук и песню. Критики, уже посмотревшие картину, высказались хороша ли настолько эта лента.На агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокий рейтинг — 87 процентов. Он основан на 293 отзывах. Только 38 журналистов написали отрицательные отзывы. Фильм Браны полуавтобиографический. Прототипом главного героя, девятилетнего Бадди (Джуд Хилл), стал сам режиссер. События картины разворачиваются в 1969 году в Северной Ирландии, где в то время обострились стычки между католиками и протестантами. Бадди из семьи протестантов. Он любит футбол, комиксы и драконов, а еще ему очень нравится одноклассница-католичка (Олив Теннант).Кэти Россински из Evening Standart назвала "Белфаст" самым глубоким и личным проектом Браны. "Возможно, эта лента будет его важнейшей работой", — предполагает рецензент. "Фильм Браны потрясающе показывает идеализированную игру памяти. Через льстивую призму в воспоминаниях мужчины среднего возраста родители, правда, могут казаться такими же красивыми, как кинозвезды Джейми Дорнан и Катрина Балф. А бабушка и дедушка — такими же душевными, как Джуди Денч и Киран Хайндс", — делится впечатлениями Дональд Кларк в рецензии для The Irish Times. Критик не стал осуждать Брану за то, что тот не уделяет много внимания политическим вопросам. Учитывая легкий характер драмы, возможно, это было правильное решение, считает журналист. Стивен Фарбер пошутил, что "Белфаст" только выиграет, если его будут показывать с субтитрами. Ведь американцам трудно разобрать реплики некоторых актеров — говорят они в ленте с сильным ирландским акцентом. "Но все равно всегда понятным остается эмоциональный аспект ленты — папа Бадди хочет увезти родных подальше от вооруженных конфликтов. Но решение это непростое — все-таки в Белфасте останутся их близкие и любимые". Нашел критик и слабые стороны в проекте Браны. На его взгляд, "картина просто не предоставляет достаточно информации о проблемах в Северной Ирландии. Некоторые зрители могут помнить историю, другим, вероятно, придется освежить знания". Но, несмотря на недостатки, Фарбер ленту все же хвалит. Здесь есть прекрасные портреты героев и потрясающие операторская и актерские работы. "Самый личный фильм Браны несовершенен, но в заключительной части (...) он вызывает обжигающие эмоции", — уверяет Фарбер.Симран Ханс, пишущая для The Guardian, среди тех немногих, кто фильм Браны раскритиковал. По ее мнению, "30-летний конфликт, который начался с протестов за гражданские права был сведен к неясной проблеме "кровавой религии". Дэвид Эрлих из IndieWire тоже не в восторге от проекта. "При помощи "Белфаста" режиссер нашел способ вернуться в прошлое, и только циник ему мог бы позавидовать. Что ж, остается только надеяться, что в этом городе потерянных грез Брана чувствует себя уютнее, чем мы", — размышляет журналист. В российский прокат "Белфаст" Кеннета Браны выходит 10 марта.

https://ria.ru/20220221/cyrano-1772930206.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кеннет брана, оскар (премия)