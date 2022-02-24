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Минск заявил, что разработал план реакции на рост западных войск у границы
Минск заявил, что разработал план реакции на рост западных войск у границы - РИА Новости, 24.02.2022
Минск заявил, что разработал план реакции на рост западных войск у границы
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска есть поэтапные планы реагирования на наращивание военной составляющей Запада у границ республики,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:01
2022-02-24T15:11
в мире
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министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска есть поэтапные планы реагирования на наращивание военной составляющей Запада у границ республики, ответ будет адекватен складывающейся обстановке."Мы все это видим и анализируем. Есть много таких индикаторов, по которым мы отслеживаем и смотрим, будет ли как-то обстановка развиваться в более критическую сторону или все же нет. И вот по этим индикаторам, по различным вариантам, которые мы просчитали, в том числе временным направлениям, мы делаем планы, про которые спрашиваем у главы государства. Они у нас есть, они поэтапные. В зависимости от обстановки, что будет происходить, мы будет соответственно реагировать", - приводит слова министра Sputnik Беларусь.Он отметил, что Минск планирует реагирование на действия оппонентов, особенно с западной, северо-западной границы. "Мы видим, что там есть контингент вооруженных сил, те же самые операции, что идут с 2014-2016 годов, усилено передовое присутствие. Уже в Польше, Прибалтике находятся более 8 тысяч американских военнослужащих. Мы и сейчас видим те заявления, которые были сделаны президентом США, что уже в Польшу переброшено почти 5 тысяч военнослужащих войск второй десантной дивизии… Мы видим, как идет у них совершенствование инфраструктуры… как делаются места для складирования запасов материальных средств, в каких местах техника составляется для того, чтобы прибыл личный состав и мог быть задействован", - сказал глава минобороны.
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в мире, сша, минск, прибалтика, министерство обороны белоруссии, белоруссия
15:01 24.02.2022 (обновлено: 15:11 24.02.2022)
 
Минск заявил, что разработал план реакции на рост западных войск у границы

Минобороны Белоруссии подготовило план реагирования на рост западных войск у границы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска есть поэтапные планы реагирования на наращивание военной составляющей Запада у границ республики, ответ будет адекватен складывающейся обстановке.
"Мы все это видим и анализируем. Есть много таких индикаторов, по которым мы отслеживаем и смотрим, будет ли как-то обстановка развиваться в более критическую сторону или все же нет. И вот по этим индикаторам, по различным вариантам, которые мы просчитали, в том числе временным направлениям, мы делаем планы, про которые спрашиваем у главы государства. Они у нас есть, они поэтапные. В зависимости от обстановки, что будет происходить, мы будет соответственно реагировать", - приводит слова министра Sputnik Беларусь.
Он отметил, что Минск планирует реагирование на действия оппонентов, особенно с западной, северо-западной границы. "Мы видим, что там есть контингент вооруженных сил, те же самые операции, что идут с 2014-2016 годов, усилено передовое присутствие. Уже в Польше, Прибалтике находятся более 8 тысяч американских военнослужащих. Мы и сейчас видим те заявления, которые были сделаны президентом США, что уже в Польшу переброшено почти 5 тысяч военнослужащих войск второй десантной дивизии… Мы видим, как идет у них совершенствование инфраструктуры… как делаются места для складирования запасов материальных средств, в каких местах техника составляется для того, чтобы прибыл личный состав и мог быть задействован", - сказал глава минобороны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреСШАМинскПрибалтикаМинистерство обороны БелоруссииБелоруссия
 
 
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