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В Кремле подтвердили разговор Путина с Лукашенко и Эрдоганом по Украине

В Кремле подтвердили разговор Путина с Лукашенко и Эрдоганом по Украине - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле подтвердили разговор Путина с Лукашенко и Эрдоганом по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонные разговоры президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:12

2022-02-24T14:12

2022-02-24T14:25

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украина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонные разговоры президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко и президентом Турции Тайипом Эрдоганом по вопросу ситуации на Украине."Да, с президентом Лукашенко действительно был разговор. Обсуждалась ситуация вокруг Украины",- сказал Песков.Отвечая на вопрос про реакцию Эрдогана на происходящее, Песков ответил, что "атмосфера рабочая ".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина, россия, александр лукашенко, белоруссия, турция