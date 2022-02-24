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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/razgovor-1774617917.html
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным - РИА Новости, 24.02.2022
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T04:36
2022-02-24T04:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа."Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского, но ответа о целях этой встречи не было."Не нужна война"Украинская власть готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский.В своем обращении президент также выступил с утверждением, что Украине не нужна война, но она готова защищаться."Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких", - сказал он.По уверению Зеленского, Украина не представляла и не представляет угрозу России, и требует от Москвы гарантий безопасности.Обострение конфликта в ДНР и ЛНРВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Украина сосредоточила на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и пенсионеров в Россию. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к Москве с просьбой о признании независимости.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Власти ДНР и ЛНР в ночь на четверг обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/makron-1774612139.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/rezhim-chp-1774567991.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский
04:36 24.02.2022
 
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил, что инициировал беседу с Путиным, но не получил ответа

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа.
"Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского, но ответа о целях этой встречи не было.

"Не нужна война"

Украинская власть готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский.
В своем обращении президент также выступил с утверждением, что Украине не нужна война, но она готова защищаться.
"Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:26В мире
Зеленский предложил Раде на месяц ввести режим ЧП на Украине
По уверению Зеленского, Украина не представляла и не представляет угрозу России, и требует от Москвы гарантий безопасности.

Обострение конфликта в ДНР и ЛНР

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Украина сосредоточила на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и пенсионеров в Россию. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к Москве с просьбой о признании независимости.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Власти ДНР и ЛНР в ночь на четверг обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:14
В Раде заявили, что у Зеленского на счетах лежит более миллиарда долларов
Опубликовано: Алексей Калабанов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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