https://ria.ru/20220224/razgovor-1774617917.html
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным - РИА Новости, 24.02.2022
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T04:36
2022-02-24T04:36
2022-02-24T04:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа."Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского, но ответа о целях этой встречи не было."Не нужна война"Украинская власть готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский.В своем обращении президент также выступил с утверждением, что Украине не нужна война, но она готова защищаться."Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких", - сказал он.По уверению Зеленского, Украина не представляла и не представляет угрозу России, и требует от Москвы гарантий безопасности.Обострение конфликта в ДНР и ЛНРВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Украина сосредоточила на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и пенсионеров в Россию. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к Москве с просьбой о признании независимости.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Власти ДНР и ЛНР в ночь на четверг обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/makron-1774612139.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/rezhim-chp-1774567991.html
https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774550562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский
Президент Украины Зеленский заявил, что хотел провести разговор с Путиным
Президент Украины Зеленский заявил, что инициировал беседу с Путиным, но не получил ответа
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа.
"Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации
. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
говорил, что Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского, но ответа о целях этой встречи не было.
"Не нужна война"
Украинская власть готова говорить с Россией в разных форматах, заявил Зеленский.
В своем обращении президент также выступил с утверждением, что Украине
не нужна война, но она готова защищаться.
"Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких", - сказал он.
По уверению Зеленского, Украина не представляла и не представляет угрозу России, и требует от Москвы гарантий безопасности.
Обострение конфликта в ДНР и ЛНР
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Украина
сосредоточила на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР
и ЛНР
объявили об эвакуации женщин, детей и пенсионеров в Россию. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к Москве с просьбой о признании независимости.
Президент Владимир Путин
21 февраля в телеобращении объявил о незамедлительном признании суверенитета ЛНР
и ДНР
и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Власти ДНР и ЛНР в ночь на четверг обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.