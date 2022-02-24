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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ranennyy-1774843688.html
В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ
В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила, что раненому военнослужащему украинских вооруженных сил, добровольно сложившему оружие, оказана первая медпомощь. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:12
2022-02-24T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что раненому военнослужащему украинских вооруженных сил, добровольно сложившему оружие, оказана первая медпомощь."Раненому военнослужащему 53-й бригады ВФУ, добровольно сложившему оружие, оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Ранее сообщалось, что пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
https://ria.ru/20220224/dnr-1774830294.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия
18:12 24.02.2022 (обновлено: 19:45 24.02.2022)
 
В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ

В ЛНР оказали помощь добровольно сдавшемуся раненому военнослужащему ВС Украины

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР оказывает медицинскую помощь раненому военнослужащему 53-й бригады вооруженных формирований Украины
Народная милиция ДНР оказывает медицинскую помощь раненому военнослужащему 53-й бригады вооруженных формирований Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Народная милиция ДНР оказывает медицинскую помощь раненому военнослужащему 53-й бригады вооруженных формирований Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что раненому военнослужащему украинских вооруженных сил, добровольно сложившему оружие, оказана первая медпомощь.
"Раненому военнослужащему 53-й бригады ВФУ, добровольно сложившему оружие, оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Ранее сообщалось, что пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили, что 15 украинских силовиков перешли на сторону республики
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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