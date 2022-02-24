https://ria.ru/20220224/ranennyy-1774843688.html

В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ

В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила, что раненому военнослужащему украинских вооруженных сил, добровольно сложившему оружие, оказана первая медпомощь. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:12

2022-02-24T18:12

2022-02-24T19:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774870043_0:66:1264:778_1920x0_80_0_0_5ca135dcd200f6afff5e8f185071d4d7.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что раненому военнослужащему украинских вооруженных сил, добровольно сложившему оружие, оказана первая медпомощь."Раненому военнослужащему 53-й бригады ВФУ, добровольно сложившему оружие, оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Ранее сообщалось, что пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220224/dnr-1774830294.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия