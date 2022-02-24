18:12 24.02.2022 (обновлено: 19:45 24.02.2022)
В ЛНР оказали помощь сдавшемуся раненому военнослужащему ВСУ
В ЛНР оказали помощь добровольно сдавшемуся раненому военнослужащему ВС Украины
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР оказывает медицинскую помощь раненому военнослужащему 53-й бригады вооруженных формирований Украины
Народная милиция ДНР оказывает медицинскую помощь раненому военнослужащему 53-й бригады вооруженных формирований Украины
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что раненому военнослужащему украинских вооруженных сил, добровольно сложившему оружие, оказана первая медпомощь.
"Раненому военнослужащему 53-й бригады ВФУ, добровольно сложившему оружие, оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Ранее сообщалось, что пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Петр Попадюк