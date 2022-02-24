https://ria.ru/20220224/putin-1774627342.html
Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился
Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился
СССР в конце 1980-ых годов ослаб и развалился, это урок всем нам - паралич воли приводит к забвению, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:11
2022-02-24T07:11
2022-02-24T07:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. СССР в конце 1980-ых годов ослаб и развалился, это урок всем нам - паралич воли приводит к забвению, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.По его словам, стоило только потерять уверенность в себе - "и все"."Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения не действуют", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html
украина
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Путин объявляет о начале специальной военной операции
Путин объявляет о начале специальной военной операции
2022-02-24T07:11
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина
07:11 24.02.2022 (обновлено: 07:36 24.02.2022)
Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился
Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился, паралич воли приводит к забвению