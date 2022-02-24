https://ria.ru/20220224/putin-1774627342.html

Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился

Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился - РИА Новости, 24.02.2022

Путин: СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился

СССР в конце 1980-ых годов ослаб и развалился, это урок всем нам - паралич воли приводит к забвению, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:11

2022-02-24T07:11

2022-02-24T07:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. СССР в конце 1980-ых годов ослаб и развалился, это урок всем нам - паралич воли приводит к забвению, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.По его словам, стоило только потерять уверенность в себе - "и все"."Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения не действуют", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220223/kitay-1774458378.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, украина