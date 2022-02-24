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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/putin-1774621972.html
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:14
2022-02-24T07:38
нато
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали."Часто можно слышать, что политика грязное дело. Возможно, но не настолько же. Не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит принципам международных отношений", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html
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нато, в мире, владимир путин, украина
06:14 24.02.2022 (обновлено: 07:38 24.02.2022)
 
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин

Президент России Путин: действия НАТО противоречат морали

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали.
"Часто можно слышать, что политика грязное дело. Возможно, но не настолько же. Не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит принципам международных отношений", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНАТОВ миреВладимир ПутинУкраина
 
 
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