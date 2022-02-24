https://ria.ru/20220224/putin-1774621972.html

Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин

Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022

Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:14

2022-02-24T06:14

2022-02-24T07:38

нато

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали."Часто можно слышать, что политика грязное дело. Возможно, но не настолько же. Не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит принципам международных отношений", - сказал Путин в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

нато, в мире, владимир путин, украина