https://ria.ru/20220224/putin-1774621972.html
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2022
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:14
2022-02-24T06:14
2022-02-24T07:38
нато
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что политика - грязное дело, но не настолько же, действия НАТО противоречат морали."Часто можно слышать, что политика грязное дело. Возможно, но не настолько же. Не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит принципам международных отношений", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, владимир путин, украина
06:14 24.02.2022 (обновлено: 07:38 24.02.2022)
Действия НАТО противоречат морали, заявил Путин
Президент России Путин: действия НАТО противоречат морали