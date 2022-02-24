https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774851489.html

Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам

Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам - РИА Новости, 24.02.2022

Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам

АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:42

2022-02-24T19:42

2022-02-24T19:42

туризм

туризм

новости - туризм

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745001437_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_a329e0181c27c3088e316dd14f125ef3.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация.Если путешествие запланировано не в ближайшие даты, не стоит принимать поспешных решений. "Авиакомпании и гостиницы только формируют условия по переносам или аннуляции своих услуг", — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Для купивших путевки на ближайшие даты самым выгодным решением станет перенос поездки на более поздний период, отмечают в АТОР. "Выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства", — говорит Ефремова.Тех, кто решит аннулировать тур, эксперты призывают с пониманием отнестись к тому, что часть средств пропадет. Деньги обещают вернуть за вычетом фактически понесенных расходов, как предусмотрено законами РФ.Вылетающим из-за рубежа путешественникам туроператоры советуют следить за официальными новостями, изменениями в расписании и изучить предложения перевозчиков. Юристы предупреждают при этом, что замена авиакомпании, выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам для пассажиров.Находящимся за рубежом отдыхающим рекомендуется держать связь с туроператором. В АТОР отмечают, что участники рынка выполнят свои обязательства по возвращению клиентов на родину.

https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774810022.html

https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы