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Туризм
https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774851489.html
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам - РИА Новости, 24.02.2022
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам
АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:42
2022-02-24T19:42
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация.Если путешествие запланировано не в ближайшие даты, не стоит принимать поспешных решений. "Авиакомпании и гостиницы только формируют условия по переносам или аннуляции своих услуг", — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Для купивших путевки на ближайшие даты самым выгодным решением станет перенос поездки на более поздний период, отмечают в АТОР. "Выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства", — говорит Ефремова.Тех, кто решит аннулировать тур, эксперты призывают с пониманием отнестись к тому, что часть средств пропадет. Деньги обещают вернуть за вычетом фактически понесенных расходов, как предусмотрено законами РФ.Вылетающим из-за рубежа путешественникам туроператоры советуют следить за официальными новостями, изменениями в расписании и изучить предложения перевозчиков. Юристы предупреждают при этом, что замена авиакомпании, выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам для пассажиров.Находящимся за рубежом отдыхающим рекомендуется держать связь с туроператором. В АТОР отмечают, что участники рынка выполнят свои обязательства по возвращению клиентов на родину.
https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774810022.html
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туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы
19:42 24.02.2022
 
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам

АТОР: туроператоры рекомендуют путешественникам перенести даты поездки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация.
Если путешествие запланировано не в ближайшие даты, не стоит принимать поспешных решений. "Авиакомпании и гостиницы только формируют условия по переносам или аннуляции своих услуг", — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
Для купивших путевки на ближайшие даты самым выгодным решением станет перенос поездки на более поздний период, отмечают в АТОР. "Выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства", — говорит Ефремова.
Тех, кто решит аннулировать тур, эксперты призывают с пониманием отнестись к тому, что часть средств пропадет. Деньги обещают вернуть за вычетом фактически понесенных расходов, как предусмотрено законами РФ.
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Находящимся за рубежом отдыхающим рекомендуется держать связь с туроператором. В АТОР отмечают, что участники рынка выполнят свои обязательства по возвращению клиентов на родину.
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Опубликовано: Мария Селиванова
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)туристы
 
 
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