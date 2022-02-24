https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774851489.html
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам - РИА Новости, 24.02.2022
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам
АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:42
2022-02-24T19:42
2022-02-24T19:42
туризм
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает ассоциация.Если путешествие запланировано не в ближайшие даты, не стоит принимать поспешных решений. "Авиакомпании и гостиницы только формируют условия по переносам или аннуляции своих услуг", — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Для купивших путевки на ближайшие даты самым выгодным решением станет перенос поездки на более поздний период, отмечают в АТОР. "Выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства", — говорит Ефремова.Тех, кто решит аннулировать тур, эксперты призывают с пониманием отнестись к тому, что часть средств пропадет. Деньги обещают вернуть за вычетом фактически понесенных расходов, как предусмотрено законами РФ.Вылетающим из-за рубежа путешественникам туроператоры советуют следить за официальными новостями, изменениями в расписании и изучить предложения перевозчиков. Юристы предупреждают при этом, что замена авиакомпании, выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам для пассажиров.Находящимся за рубежом отдыхающим рекомендуется держать связь с туроператором. В АТОР отмечают, что участники рынка выполнят свои обязательства по возвращению клиентов на родину.
https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774810022.html
https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам
АТОР: туроператоры рекомендуют путешественникам перенести даты поездки
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
АТОР подготовила рекомендации для туристов, застрявших на каникулах из-за отмены и переноса рейсов, сообщает
ассоциация.
Если путешествие запланировано не в ближайшие даты, не стоит принимать поспешных решений. "Авиакомпании и гостиницы только формируют условия по переносам или аннуляции своих услуг", — говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
Для купивших путевки на ближайшие даты самым выгодным решением станет перенос поездки на более поздний период, отмечают в АТОР. "Выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства", — говорит Ефремова.
Тех, кто решит аннулировать тур, эксперты призывают с пониманием отнестись к тому, что часть средств пропадет. Деньги обещают вернуть за вычетом фактически понесенных расходов, как предусмотрено законами РФ.
Вылетающим из-за рубежа путешественникам туроператоры советуют следить за официальными новостями, изменениями в расписании и изучить предложения перевозчиков. Юристы предупреждают при этом, что замена авиакомпании, выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам для пассажиров.
Находящимся за рубежом отдыхающим рекомендуется держать связь с туроператором. В АТОР отмечают, что участники рынка выполнят свои обязательства по возвращению клиентов на родину.