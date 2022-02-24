https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774810022.html

Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России

Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России - РИА Новости, 24.02.2022

Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России

Около восьми тысяч организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:27

2022-02-24T17:27

2022-02-24T19:01

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщает АТОР."До шести тысяч отдыхающих с вылетами до 2 марта — в Краснодарском крае и около двух тысяч — в Крыму", — рассказали в ассоциации.Глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале сообщил, что в регионе сейчас находится до 84 тысяч туристов. Часть из них — самостоятельные, прибывшие на поездах и личном транспорте, среди них есть те, кто следует на отдых в соседнюю Абхазию. Их число может достигать десяти процентов, добавили в АТОР.Представители туроператоров подчеркивают, что, несмотря на наличие определенных задач, связанных с вывозом путешественников, паники на рынке нет, поскольку нынешний сезон не является высоким для упомянутых регионов."Массовых аннуляций туров по России на весенние даты пока не фиксируют. Тем, кто только собирался отправиться в путешествие на юг России в ближайшие дни, участники рынка рекомендуют перебронировать путевки на другие даты, обращаться за возвратом средств или выбрать альтернативное направление отдыха", — подчеркнули в ассоциации.

https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы