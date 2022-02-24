https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774810022.html
Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России
Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России - РИА Новости, 24.02.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России
Около восьми тысяч организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:27
2022-02-24T17:27
2022-02-24T19:01
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщает АТОР."До шести тысяч отдыхающих с вылетами до 2 марта — в Краснодарском крае и около двух тысяч — в Крыму", — рассказали в ассоциации.Глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале сообщил, что в регионе сейчас находится до 84 тысяч туристов. Часть из них — самостоятельные, прибывшие на поездах и личном транспорте, среди них есть те, кто следует на отдых в соседнюю Абхазию. Их число может достигать десяти процентов, добавили в АТОР.Представители туроператоров подчеркивают, что, несмотря на наличие определенных задач, связанных с вывозом путешественников, паники на рынке нет, поскольку нынешний сезон не является высоким для упомянутых регионов."Массовых аннуляций туров по России на весенние даты пока не фиксируют. Тем, кто только собирался отправиться в путешествие на юг России в ближайшие дни, участники рынка рекомендуют перебронировать путевки на другие даты, обращаться за возвратом средств или выбрать альтернативное направление отдыха", — подчеркнули в ассоциации.
https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы
17:27 24.02.2022 (обновлено: 19:01 24.02.2022)
Эксперты рассказали, сколько туристов застряли в южных регионах России
АТОР: около восьми тысяч организованных туристов сейчас находятся в южных регионах России
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Около восьми тысяч организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщает АТОР.
"До шести тысяч отдыхающих с вылетами до 2 марта — в Краснодарском крае и около двух тысяч — в Крыму", — рассказали в ассоциации.
Глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале сообщил, что в регионе сейчас находится до 84 тысяч туристов. Часть из них — самостоятельные, прибывшие на поездах и личном транспорте, среди них есть те, кто следует на отдых в соседнюю Абхазию. Их число может достигать десяти процентов, добавили в АТОР.
Представители туроператоров подчеркивают, что, несмотря на наличие определенных задач, связанных с вывозом путешественников, паники на рынке нет, поскольку нынешний сезон не является высоким для упомянутых регионов.
"Массовых аннуляций туров по России на весенние даты пока не фиксируют. Тем, кто только собирался отправиться в путешествие на юг России в ближайшие дни, участники рынка рекомендуют перебронировать путевки на другие даты, обращаться за возвратом средств или выбрать альтернативное направление отдыха", — подчеркнули в ассоциации.