https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774771490.html

Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей

Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей - РИА Новости, 24.02.2022

Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей

Ростуризм попросил отельеров южных курортов России продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полетов, заявили в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:06

2022-02-24T15:06

2022-02-24T15:06

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ростуризм попросил отельеров южных курортов России продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полетов, заявили в пресс-службе ведомства.Чиновники просят владельцев гостиниц с пониманием отнестись к постояльцам, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и не повышать для них стоимость."При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", — заявили в Ростуризме.В ведомстве сообщили, что организованным путешественникам, которые сейчас находятся на отдыхе в регионах, где были временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. "Прорабатываются альтернативные варианты вывоза клиентов или продление их пребывания в отелях", — уточнили в пресс-службе.Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, необходимо обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают. Таким путешественникам чиновники рекомендуют скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой.

https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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