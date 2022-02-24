https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774771490.html
Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей
Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей - РИА Новости, 24.02.2022
Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей
Ростуризм попросил отельеров южных курортов России продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полетов, заявили в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:06
2022-02-24T15:06
2022-02-24T15:06
туризм
туризм
новости - туризм
аэропорты
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ростуризм попросил отельеров южных курортов России продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полетов, заявили в пресс-службе ведомства.Чиновники просят владельцев гостиниц с пониманием отнестись к постояльцам, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и не повышать для них стоимость."При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", — заявили в Ростуризме.В ведомстве сообщили, что организованным путешественникам, которые сейчас находятся на отдыхе в регионах, где были временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. "Прорабатываются альтернативные варианты вывоза клиентов или продление их пребывания в отелях", — уточнили в пресс-службе.Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, необходимо обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают. Таким путешественникам чиновники рекомендуют скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой.
https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, аэропорты, отели, федеральное агентство по туризму (ростуризм), гостиницы, туристы, ситуация в днр и лнр
Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей
Ростуризм попросил отельеров на юге страны продлить проживание туристов без повышения цен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ростуризм попросил отельеров южных курортов России продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полетов, заявили в пресс-службе ведомства.
Чиновники просят владельцев гостиниц с пониманием отнестись к постояльцам, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и не повышать для них стоимость.
"При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", — заявили в Ростуризме.
В ведомстве сообщили, что организованным путешественникам, которые сейчас находятся на отдыхе в регионах, где были временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. "Прорабатываются альтернативные варианты вывоза клиентов или продление их пребывания в отелях", — уточнили в пресс-службе.
Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, необходимо обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают. Таким путешественникам чиновники рекомендуют скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой.