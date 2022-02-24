https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774741289.html
Власти Крыма рассказали, как туристы могут уехать с полуострова
Власти Крыма рассказали, как туристы могут уехать с полуострова - РИА Новости, 24.02.2022
Власти Крыма рассказали, как туристы могут уехать с полуострова
Отдыхающие в Крыму туристы из-за приостановки авиасообщения могут отправиться на материковую часть России автобусами или поездами, сообщил глава республики... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:02
2022-02-24T14:02
2022-02-24T14:02
туризм
туризм
туристы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
республика крым
пассажиры
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Отдыхающие в Крыму туристы из-за приостановки авиасообщения могут отправиться на материковую часть России автобусами или поездами, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В связи с приостановкой авиасообщения в ЮФО путешественникам он предложил обращаться на горячую телефонную линию министерства курортов и туризма по номеру 8 800 511 80 18. Там могут оставить сообщение те, кому остро необходимо вернуться на материк. "Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах", — написал Аксенов в Telegram-канале.Он отметил, что в случае необходимости обратится в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав.Ранее Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Минтранс создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли в этой части страны.
https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html
республика крым
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геленджик
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, республика крым, пассажиры, белгород, краснодар, анапа, геленджик, элиста, ставрополь, курск, россия, брянск, воронеж, симферополь, аэропорты
Власти Крыма рассказали, как туристы могут уехать с полуострова
Власти Крыма рассказали, что туристы могут уехать с полуострова автобусами и поездами
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Отдыхающие в Крыму туристы из-за приостановки авиасообщения могут отправиться на материковую часть России автобусами или поездами, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В связи с приостановкой авиасообщения в ЮФО путешественникам он предложил обращаться на горячую телефонную линию министерства курортов и туризма по номеру 8 800 511 80 18. Там могут оставить сообщение те, кому остро необходимо вернуться на материк. "Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах", — написал Аксенов в Telegram-канале.
Он отметил, что в случае необходимости обратится в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав.
Ранее Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Минтранс создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли в этой части страны.