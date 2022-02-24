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Глава МИД Ирана заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями НАТО

Глава МИД Ирана заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями НАТО - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Ирана заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями НАТО

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями НАТО и призвал сосредоточиться на политическом и демократическом... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:11

2022-02-24T13:11

2022-02-24T13:17

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ситуация на Украине вызвана провокациями НАТО и призвал сосредоточиться на политическом и демократическом решениях вопроса."Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО. Мы не считаем, что переход к войне - это решение. Необходимо установить режим прекращения огня и найти политическое и демократическое решение", - написал он в Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, нато