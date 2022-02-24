https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html
Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей
Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей - РИА Новости, 24.02.2022
Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли решение о том, чтобы докапитализировать краевой фонд промышленности на один миллиард... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:45
2022-02-24T17:45
2022-02-24T17:47
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли решение о том, чтобы докапитализировать краевой фонд промышленности на один миллиард рублей, сообщает пресс-служба ЗСК."Изменения, внесенные в закон о краевом бюджете, коснулись региональной программы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Предметом рассмотрения парламентариев стала, в частности, докапитализация краевого фонда развития промышленности", - говорится в сообщении.По данным спикера ЗСК Юрия Бурлачко, индекс промышленного производства в 2021 году в крае составил 112,5%. "Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства", - приводятся слова председателя регионального парламента.Он также напомнил, что отрасль промышленности является одним из локомотивов кубанской экономики, и органы госвласти края уделяют ей большое внимание, держа ситуацию на постоянном контроле.Фундаментом для дальнейшего развития отрасли стал принятый в 2018 году закон "О промышленной политике". Он заложил правовую основу для создания регионального фонда развития промышленности. "В период пандемии его программы и льготные займы позволили сохранить стабильную работу ведущих отраслей, рабочие места, помогли обеспечить развитие экономики региона в целом. За последние несколько лет, к примеру, предпринимателям предоставлено свыше 130 льготных займов на сумму более 2,5 миллиарда рублей", - пояснили в ЗСК.
https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html
https://ria.ru/20220127/kuban-1769842039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, краснодарский край
17:45 24.02.2022 (обновлено: 17:47 24.02.2022)
Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей
Фонд промышленности Краснодарского края докапитализировали на миллиард рублей
КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли решение о том, чтобы докапитализировать краевой фонд промышленности на один миллиард рублей, сообщает
пресс-служба ЗСК.
"Изменения, внесенные в закон о краевом бюджете, коснулись региональной программы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Предметом рассмотрения парламентариев стала, в частности, докапитализация краевого фонда развития промышленности", - говорится в сообщении.
По данным спикера ЗСК Юрия Бурлачко, индекс промышленного производства в 2021 году в крае составил 112,5%. "Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края
даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства", - приводятся слова председателя регионального парламента.
Он также напомнил, что отрасль промышленности является одним из локомотивов кубанской экономики, и органы госвласти края уделяют ей большое внимание, держа ситуацию на постоянном контроле.
Фундаментом для дальнейшего развития отрасли стал принятый в 2018 году закон "О промышленной политике". Он заложил правовую основу для создания регионального фонда развития промышленности. "В период пандемии его программы и льготные займы позволили сохранить стабильную работу ведущих отраслей, рабочие места, помогли обеспечить развитие экономики региона в целом. За последние несколько лет, к примеру, предпринимателям предоставлено свыше 130 льготных займов на сумму более 2,5 миллиарда рублей", - пояснили в ЗСК.
Опубликовано: Ольга Маркова