https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html

Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей

Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей - РИА Новости, 24.02.2022

Фонд промышленности Кубани докапитализировали на миллиард рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли решение о том, чтобы докапитализировать краевой фонд промышленности на один миллиард... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:45

2022-02-24T17:45

2022-02-24T17:47

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли решение о том, чтобы докапитализировать краевой фонд промышленности на один миллиард рублей, сообщает пресс-служба ЗСК."Изменения, внесенные в закон о краевом бюджете, коснулись региональной программы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности. Предметом рассмотрения парламентариев стала, в частности, докапитализация краевого фонда развития промышленности", - говорится в сообщении.По данным спикера ЗСК Юрия Бурлачко, индекс промышленного производства в 2021 году в крае составил 112,5%. "Дополнительный миллиард рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Краснодарского края даст возможность поддержать наши предприятия, создать условия для дальнейшего наращивания ими объемов производства", - приводятся слова председателя регионального парламента.Он также напомнил, что отрасль промышленности является одним из локомотивов кубанской экономики, и органы госвласти края уделяют ей большое внимание, держа ситуацию на постоянном контроле.Фундаментом для дальнейшего развития отрасли стал принятый в 2018 году закон "О промышленной политике". Он заложил правовую основу для создания регионального фонда развития промышленности. "В период пандемии его программы и льготные займы позволили сохранить стабильную работу ведущих отраслей, рабочие места, помогли обеспечить развитие экономики региона в целом. За последние несколько лет, к примеру, предпринимателям предоставлено свыше 130 льготных займов на сумму более 2,5 миллиарда рублей", - пояснили в ЗСК.

https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html

https://ria.ru/20220127/kuban-1769842039.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, краснодарский край