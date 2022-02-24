https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html

В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР

В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022

В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР

Вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня белорусских властей, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:21

2022-02-24T12:21

2022-02-24T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня белорусских властей, заявил президент страны Александр Лукашенко."В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — сказал он журналистам. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбой признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.Позже Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, александр лукашенко, белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика