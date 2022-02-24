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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html
В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР
В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.02.2022
В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР
Вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня белорусских властей, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:21
2022-02-24T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня белорусских властей, заявил президент страны Александр Лукашенко."В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — сказал он журналистам. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбой признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.Позже Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraine-1774670077.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, александр лукашенко, белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:21 24.02.2022 (обновлено: 13:15 24.02.2022)
 
В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР

Президент Лукашенко: у нас на повестке дня стоит вопрос признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчины развешивают флаги ДНР на балконах жилых домов в Донецке
Мужчины развешивают флаги ДНР на балконах жилых домов в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчины развешивают флаги ДНР на балконах жилых домов в Донецке
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня белорусских властей, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — сказал он журналистам. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:32
"Мы готовы к любому". Путин призвал украинских военных сложить оружие
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбой признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
Позже Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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