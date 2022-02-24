https://ria.ru/20220224/priznanie-1774640725.html

Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя

Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2022

Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя

Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:17

2022-02-24T08:17

2022-02-24T08:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg

ООН, 24 фев – РИА Новости. Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы постарались вчера и сегодня объяснить вам логику принятых руководством России решений о признании ЛНР и ДНР, акцентировали необходимость обеспечения там мира и безопасности. Однако вы нас услышать не хотели и не хотите", - сказал Небензя."Для вас жители Донбасса – исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижения блока НАТО к ее границам. Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220224/koren-1774636606.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, ситуация в днр и лнр