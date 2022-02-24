https://ria.ru/20220224/priznanie-1774640725.html
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2022
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя
Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:17
2022-02-24T08:17
2022-02-24T08:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg
ООН, 24 фев – РИА Новости. Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы постарались вчера и сегодня объяснить вам логику принятых руководством России решений о признании ЛНР и ДНР, акцентировали необходимость обеспечения там мира и безопасности. Однако вы нас услышать не хотели и не хотите", - сказал Небензя."Для вас жители Донбасса – исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижения блока НАТО к ее границам. Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220224/koren-1774636606.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_183:0:2549:1774_1920x0_80_0_0_c734b54926f794a5087e496e7605620f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя
Постпред Небензя заявил, что Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР