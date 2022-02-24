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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774640725.html
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2022
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя
Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:17
2022-02-24T08:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы постарались вчера и сегодня объяснить вам логику принятых руководством России решений о признании ЛНР и ДНР, акцентировали необходимость обеспечения там мира и безопасности. Однако вы нас услышать не хотели и не хотите", - сказал Небензя."Для вас жители Донбасса – исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижения блока НАТО к ее границам. Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220224/koren-1774636606.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, ситуация в днр и лнр
08:17 24.02.2022
 
Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР, заявил Небензя

Постпред Небензя заявил, что Запад не услышал разъяснения о причинах признания ДНР и ЛНР

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Запад не услышал разъяснений России о причинах признания независимости ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы постарались вчера и сегодня объяснить вам логику принятых руководством России решений о признании ЛНР и ДНР, акцентировали необходимость обеспечения там мира и безопасности. Однако вы нас услышать не хотели и не хотите", - сказал Небензя.
"Для вас жители Донбасса – исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижения блока НАТО к ее границам. Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций", - подчеркнул он.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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