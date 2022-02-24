https://ria.ru/20220224/predlozhenie-1774912684.html

Рогозин предложил США вести себя по-партнерски

Рогозин предложил США вести себя по-партнерски - РИА Новости, 24.02.2022

Рогозин предложил США вести себя по-партнерски

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:52

2022-02-24T22:52

2022-02-24T23:09

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях".Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли"."Пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, сша, санкции, россия, роскосмос, дмитрий рогозин