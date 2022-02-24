https://ria.ru/20220224/predlozhenie-1774912684.html
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски - РИА Новости, 24.02.2022
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:52
2022-02-24T22:52
2022-02-24T23:09
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
сша
санкции
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях".Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли"."Пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, сша, санкции, россия, роскосмос, дмитрий рогозин
22:52 24.02.2022 (обновлено: 23:09 24.02.2022)
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях"