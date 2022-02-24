Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/predlozhenie-1774912684.html
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски - РИА Новости, 24.02.2022
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:52
2022-02-24T23:09
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
сша
санкции
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_6388b4d7562fc970457b560305369020.png
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях".Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли"."Пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774913473.html
донбасс
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_62:0:1146:813_1920x0_80_0_0_c98e5f30e6b21ae439af87c5a8563f84.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, сша, санкции, россия, роскосмос, дмитрий рогозин
22:52 24.02.2022 (обновлено: 23:09 24.02.2022)
 
Рогозин предложил США вести себя по-партнерски

Рогозин предложил США вести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях"

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США свести себя по-партнерски и "дезавуировать заявление о санкциях".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по российской аэрокосмической индустрии, включая космическую программу, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
"Пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет", - подчеркнул он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рогозин предупредил о последствиях в случае санкций в космической отрасли
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСШАСанкцииРоссияРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала