https://ria.ru/20220224/pozhar-1774619284.html

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2022

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T05:09

2022-02-24T05:09

2022-02-24T16:50

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Курагинский район, поселок Кошурниково. В 00:54 (мск) поступило сообщение о загорании трех дощатых вагончиков. В результате пожара погибли четыре человека, трое травмированы и с ожогами госпитализированы в районную больницу", — говорится в сообщении.Состояние пострадавших выясняется. В ведомстве сообщили, что к тушению привлекались 12 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был потушен на площади 135 квадратных метров в 4:09 мск.

https://ria.ru/20220218/pozhar-1773486943.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия