https://ria.ru/20220224/pozhar-1774619284.html
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2022
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:09
2022-02-24T05:09
2022-02-24T16:50
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Курагинский район, поселок Кошурниково. В 00:54 (мск) поступило сообщение о загорании трех дощатых вагончиков. В результате пожара погибли четыре человека, трое травмированы и с ожогами госпитализированы в районную больницу", — говорится в сообщении.Состояние пострадавших выясняется. В ведомстве сообщили, что к тушению привлекались 12 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был потушен на площади 135 квадратных метров в 4:09 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия
05:09 24.02.2022 (обновлено: 16:50 24.02.2022)
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека, трое пострадали
КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Курагинский район, поселок Кошурниково. В 00:54 (мск) поступило сообщение о загорании трех дощатых вагончиков. В результате пожара погибли четыре человека, трое травмированы и с ожогами госпитализированы в районную больницу", — говорится в сообщении.
Состояние пострадавших выясняется. В ведомстве сообщили, что к тушению привлекались 12 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был потушен на площади 135 квадратных метров в 4:09 мск.