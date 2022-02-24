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При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2022
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:09
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происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Курагинский район, поселок Кошурниково. В 00:54 (мск) поступило сообщение о загорании трех дощатых вагончиков. В результате пожара погибли четыре человека, трое травмированы и с ожогами госпитализированы в районную больницу", — говорится в сообщении.Состояние пострадавших выясняется. В ведомстве сообщили, что к тушению привлекались 12 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был потушен на площади 135 квадратных метров в 4:09 мск.
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происшествия, россия
05:09 24.02.2022 (обновлено: 16:50 24.02.2022)
 
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека, трое пострадали

© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в населенном пункте Кошурниково Красноярского края
Пожар в населенном пункте Кошурниково Красноярского края - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в населенном пункте Кошурниково Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Курагинский район, поселок Кошурниково. В 00:54 (мск) поступило сообщение о загорании трех дощатых вагончиков. В результате пожара погибли четыре человека, трое травмированы и с ожогами госпитализированы в районную больницу", — говорится в сообщении.
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Состояние пострадавших выясняется. В ведомстве сообщили, что к тушению привлекались 12 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был потушен на площади 135 квадратных метров в 4:09 мск.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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