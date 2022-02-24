https://ria.ru/20220224/pogranichniki-1774785144.html

ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на российскую сторону

ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на российскую сторону - РИА Новости, 24.02.2022

ФСБ: украинские пограничники десятками переходят на российскую сторону

В Россию прибывают украинские пограничники, отказываясь продолжать службу на Украине, сообщила Федеральная служба безопасности. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:14

2022-02-24T15:14

2022-02-24T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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брянская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Россию прибывают украинские пограничники, отказываясь продолжать службу на Украине, сообщила Федеральная служба безопасности."Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации", — сказано в сообщении.По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины, а в 12:10 — еще 16 в крымский пункт пропуска "Джанкой".Согласно информации ФСБ, на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны отметили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, брянская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр