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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/pogibshie-1774919407.html
В Горловке за день два человека погибли, шестеро ранены, заявили власти ДНР
В Горловке за день два человека погибли, шестеро ранены, заявили власти ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
В Горловке за день два человека погибли, шестеро ранены, заявили власти ДНР
Двое жителей Горловки в Донецкой народной республике погибли, шестеро пострадали за сутки, сообщил глава администрации города Иван Приходько. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:33
2022-02-24T23:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
горловка
донецкая народная республика
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Двое жителей Горловки в Донецкой народной республике погибли, шестеро пострадали за сутки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти раненых."Вот и прошёл первый день нашего освобождения. Очень тяжёлый день. День потерь среди горловчан. Увы, погибли двое наших жителей и ранено шестеро", - написал Приходько у себя в Telegram.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774900330.html
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Наталья Макарова
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в мире, донбасс, горловка, донецкая народная республика, вооруженный конфликт на востоке украины
23:33 24.02.2022 (обновлено: 23:39 24.02.2022)
 
В Горловке за день два человека погибли, шестеро ранены, заявили власти ДНР

В Горловке погибли два человека, шестеро ранены, заявили власти ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Двое жителей Горловки в Донецкой народной республике погибли, шестеро пострадали за сутки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти раненых.
"Вот и прошёл первый день нашего освобождения. Очень тяжёлый день. День потерь среди горловчан. Увы, погибли двое наших жителей и ранено шестеро", - написал Приходько у себя в Telegram.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о гибели шести мирных жителей за восемь дней
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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