23:33 24.02.2022 (обновлено: 23:39 24.02.2022)
В Горловке за день два человека погибли, шестеро ранены, заявили власти ДНР
В Горловке погибли два человека, шестеро ранены, заявили власти ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Двое жителей Горловки в Донецкой народной республике погибли, шестеро пострадали за сутки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти раненых.
"Вот и прошёл первый день нашего освобождения. Очень тяжёлый день. День потерь среди горловчан. Увы, погибли двое наших жителей и ранено шестеро", - написал Приходько у себя в Telegram.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова