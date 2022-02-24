https://ria.ru/20220224/peresmotr-1774627814.html

Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"

Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата" - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"

Встречи "нормандского формата" и Контактной группы по Донбассу возможны после пересмотра их повестки с учётом признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:12

2022-02-24T07:12

2022-02-24T07:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

украина

"нормандская четверка"

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Встречи "нормандского формата" и Контактной группы по Донбассу возможны после пересмотра их повестки с учётом признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее германский МИД заявил, что Франция, Украина и ФРГ готовы к проведению очередной встречи в "нормандском формате".Высказываясь по этой теме, источник агентства указал, что "новые реалии требуют пересмотра повестки "нормандского формата", который теперь должен обсуждать не особый статус Донбасса в составе Украины, а межгосударственные отношения Украины, ДНР и ЛНР, проблему их совместной границы, спорных территорий и региональной безопасности"."То же самое относится к Контактной группе. В этом случае встречи имеют смысл", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, "нормандская четверка"