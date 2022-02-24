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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/peresmotr-1774627814.html
Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"
Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата" - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"
Встречи "нормандского формата" и Контактной группы по Донбассу возможны после пересмотра их повестки с учётом признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:12
2022-02-24T07:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
"нормандская четверка"
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Встречи "нормандского формата" и Контактной группы по Донбассу возможны после пересмотра их повестки с учётом признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее германский МИД заявил, что Франция, Украина и ФРГ готовы к проведению очередной встречи в "нормандском формате".Высказываясь по этой теме, источник агентства указал, что "новые реалии требуют пересмотра повестки "нормандского формата", который теперь должен обсуждать не особый статус Донбасса в составе Украины, а межгосударственные отношения Украины, ДНР и ЛНР, проблему их совместной границы, спорных территорий и региональной безопасности"."То же самое относится к Контактной группе. В этом случае встречи имеют смысл", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, "нормандская четверка"
07:12 24.02.2022
 
Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"

Источник: новые реалии в Донбассе требуют пересмотра повестки "нормандского формата"

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Встречи "нормандского формата" и Контактной группы по Донбассу возможны после пересмотра их повестки с учётом признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости источник в Москве.
Ранее германский МИД заявил, что Франция, Украина и ФРГ готовы к проведению очередной встречи в "нормандском формате".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Высказываясь по этой теме, источник агентства указал, что "новые реалии требуют пересмотра повестки "нормандского формата", который теперь должен обсуждать не особый статус Донбасса в составе Украины, а межгосударственные отношения Украины, ДНР и ЛНР, проблему их совместной границы, спорных территорий и региональной безопасности".
"То же самое относится к Контактной группе. В этом случае встречи имеют смысл", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина"Нормандская четверка"
 
 
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