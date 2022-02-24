Источник: необходим пересмотр повестки "нормандского формата"
Источник: новые реалии в Донбассе требуют пересмотра повестки "нормандского формата"
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Встречи "нормандского формата" и Контактной группы по Донбассу возможны после пересмотра их повестки с учётом признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости источник в Москве.
Высказываясь по этой теме, источник агентства указал, что "новые реалии требуют пересмотра повестки "нормандского формата", который теперь должен обсуждать не особый статус Донбасса в составе Украины, а межгосударственные отношения Украины, ДНР и ЛНР, проблему их совместной границы, спорных территорий и региональной безопасности".
"То же самое относится к Контактной группе. В этом случае встречи имеют смысл", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова