17:00 24.02.2022 (обновлено: 17:10 24.02.2022)
В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры
Депутат Рады Бойко призвал начать международные переговоры по урегулированию на Украине
Депутат Верховной рады Юрий Бойко
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине при международном посредничестве.
"Предложение начать переговоры с учетом международного посредничества. Те, кто выступал в поддержку Украины, могут быть международными посредниками, могут прекратить военные действия", - сказал Бойко в эфире телеканала "Рада".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с РФ. Как говорится в сообщении украинского информагентства УНИАН в Telegram, Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Кирилл Волков