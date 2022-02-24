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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/peregovory-1774821463.html
В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры
В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры - РИА Новости, 24.02.2022
В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:00
2022-02-24T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
верховная рада украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине при международном посредничестве."Предложение начать переговоры с учетом международного посредничества. Те, кто выступал в поддержку Украины, могут быть международными посредниками, могут прекратить военные действия", - сказал Бойко в эфире телеканала "Рада".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с РФ. Как говорится в сообщении украинского информагентства УНИАН в Telegram, Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/anneksiya-1774487530.html
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украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко
17:00 24.02.2022 (обновлено: 17:10 24.02.2022)
 
В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры

Депутат Рады Бойко призвал начать международные переговоры по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Юрий Бойко
Депутат Верховной рады Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Депутат Верховной рады Юрий Бойко
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине при международном посредничестве.
"Предложение начать переговоры с учетом международного посредничества. Те, кто выступал в поддержку Украины, могут быть международными посредниками, могут прекратить военные действия", - сказал Бойко в эфире телеканала "Рада".
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 05:49
В Раде допустили возможность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с РФ. Как говорится в сообщении украинского информагентства УНИАН в Telegram, Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев пошел бы на диалог с ДНР, если бы не радикалы, предположил Пушилин
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОппозиционная платформа - За жизньЮрий Бойко
 
 
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