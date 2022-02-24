https://ria.ru/20220224/peregovory-1774821463.html

В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры

В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры - РИА Новости, 24.02.2022

В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:00

2022-02-24T17:00

2022-02-24T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

верховная рада украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине при международном посредничестве."Предложение начать переговоры с учетом международного посредничества. Те, кто выступал в поддержку Украины, могут быть международными посредниками, могут прекратить военные действия", - сказал Бойко в эфире телеканала "Рада".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с РФ. Как говорится в сообщении украинского информагентства УНИАН в Telegram, Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/anneksiya-1774487530.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774770651.html

https://ria.ru/20220223/radikaly-1774599419.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко