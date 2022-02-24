https://ria.ru/20220224/panika-1774667732.html

Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике

Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не поддаваться панике. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:02

2022-02-24T10:02

2022-02-24T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

украина

донбасс

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не поддаваться панике."Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем всё, что нужно для поддержки военных сил Украины", - сказал он в обращении в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, в мире, украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр