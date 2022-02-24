10:02 24.02.2022 (обновлено: 10:22 24.02.2022)
Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике
Президент Украины Зеленский призвал соотечественников не поддаваться панике
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не поддаваться панике.
"Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем всё, что нужно для поддержки военных сил Украины", - сказал он в обращении в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова