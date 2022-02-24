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Посол России призвал Токио воздержаться от нанесения ущерба отношениям

Посол России призвал Токио воздержаться от нанесения ущерба отношениям - РИА Новости, 24.02.2022

Посол России призвал Токио воздержаться от нанесения ущерба отношениям

Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин на встрече с главой японского МИД Ёсимасой Хаяси призвал Токио воздержаться от нанесения ущерба двусторонним... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:10

2022-02-24T16:10

2022-02-24T16:38

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михаил галузин

киев

нато

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин на встрече с главой японского МИД Ёсимасой Хаяси призвал Токио воздержаться от нанесения ущерба двусторонним отношениям, говорится в сообщении российской дипмиссии на ее странице в соцсети Facebook."В контексте западных санкций с участием Японии против России глава дипмиссии заявил, что подобные деструктивные шаги не останутся без нашего ответа и будут иметь негативные последствия для российско-японских связей. М.Ю. Галузин призвал Японию воздержаться от нанесения ущерба двусторонним отношениям", - говорится в сообщении.Посольство отмечает, что глава дипмиссии "разъяснил в русле обращения президента Российской Федерации В.В.Путина от 24 февраля полную правовую и политическую обоснованность действий России". Михаил Галузин также подчеркнул, что "задачей операции является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, на протяжении семи лет подвергавшихся геноциду со стороны киевских властей, а также самозащита России от угроз её национальной безопасности вследствие расширения НАТО на Восток и военного освоения альянсом Украины, превращения её в анти-Россию, вынашивающую агрессивные планы, в том числе в отношении Крыма".Встреча состоялась по инициативе японской стороны.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. По словам российского президента, целью специальной военной операции на территории Донбасса является демилитаризация Украины и защита людей, которые "уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220223/mery-1774487050.html

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Петр Попадюк

в мире, россия, япония, украина, владимир путин, михаил галузин, киев, нато