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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД
Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022
Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД
Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:16
2022-02-24T17:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной - вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти - об обладании ими ядерным оружием... Им (Европе) сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести", - сказала Захарова."Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:16 24.02.2022 (обновлено: 17:35 24.02.2022)
 
Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: слова Киева о ядерном оружии перевернули ситуацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной - вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти - об обладании ими ядерным оружием... Им (Европе) сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести", - сказала Захарова.
"Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
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Вчера, 18:19
На Украине раскрыли схему быстрого создания атомной бомбы Киевом
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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