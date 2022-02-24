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Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД

Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022

Слова Киева о ядерном оружии перевернули всю ситуацию, заявили в МИД

Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:16

2022-02-24T17:16

2022-02-24T17:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной - вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти - об обладании ими ядерным оружием... Им (Европе) сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести", - сказала Захарова."Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова