https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774820878.html

В Германии заявили, что не будут продавать Украине летальное оружие

В Германии заявили, что не будут продавать Украине летальное оружие - РИА Новости, 24.02.2022

В Германии заявили, что не будут продавать Украине летальное оружие

Позиция правительства Германии по экспорту вооружений неизменна, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:58

2022-02-24T16:58

2022-02-24T17:24

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Позиция правительства Германии по экспорту вооружений неизменна, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Требования посла (Украины в ФРГ Андрея Мельника) известны, так же, как и позиция федерального правительства. Могут только вновь повторить позицию федерального правительства: мы не будем поставлять оружие Украине", - заявил министр на пресс-конференции.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774797015.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774655654.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), киев, германия, ситуация в днр и лнр, украина